Глава КГВА объяснил, кто имеет отсрочку от мобилизации и сколько киевлян имеют "бронь"

ГВА не ведет статистику, кто получил отсрочку от мобилизации.

Руководитель Киевской городской военной админстрации Сергей Попко объяснил, кто может получить бронь от мобилизации.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, по словам главы КМВА, в соответствии с "Законом о мобилизации и мобилизационной подготовке" бронирование военнообязанных в военное время осуществляется по решению Минэкономики с целью обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий (и критической инфраструктуры), учреждений и организаций, в том числе уполномоченных банков, удовлетворяющих потребности ВСУ, других военных формирований, населения.

Объемы бронирования военнообязанных, работающих в органах государственной власти, определяются с учетом необходимости обеспечения их в условиях военного положения, отмечает Попко.

Объем бронирования военнообязанных, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, определяется с учетом установленного для них мобилизационного заказа. МВА не ведет статистику, кто получил отсрочку от мобилизации, добавил Попко.

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Напомним, ранее в Минреинтеграции объяснили, нужно ли военнообязанным ВПЛ становиться на военный учет и напомнили, какие категории военнообязанных граждан освобождаются от мобилизации.

Мобилизация в Украине

В Украине 24 февраля 2022 года началась широкомасштабная война, развязанная РФ. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о мобилизации сразу после начала полномасштабного вторжения России. Она продолжается и будет продолжаться, пока в Украине будет действовать военное положение.

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