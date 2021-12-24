Глава комиссии отбора на руководителя САП прокомментировала заявление участника Синюка о предвзятости

Синюк сетовал, что ему были занижены баллы за выполненное задание на четвертом этапе конкурсного отбора.

Кандидату на должность главы САП Андрею Синюку, который объявил о намерении обжаловать в суде факт неизбрания себя в антикоррупционную прокуратуру, нечего сейчас оспаривать.

Такое мнение высказала ТСН.ua глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль.

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"Сейчас ему нет, что обжаловать. Общественность настаивает, чтобы мы приняли решение. Если бы мы его приняли таким образом, как настаивала общественность, Синюку было бы что обжаловать. Я не хочу подвергать сомнению наши решения. Ни для обжалования от Синюка, ни для обжалования от Клименко — от любого другого!Мы взвешенно выписываем решение. В соответствии с нашими процедурами, требуем предоставить нам определенные подтверждения, проверку. Мы готовим уже проект апелляции по обжалованию решения суда, которое принято. Мы члены конкурсной комиссии. На нас давят со всех сторон. Но мы несем ответственность за голосование. Я лично несу ответственность еще и за решение, за тексты", — сообщила Коваль.

Напомним, ранее прокурор Офиса генерального прокурора Украины Андрей Синюк, участвовавший в замещении должности руководителя САП, заявил, что намерен обжаловать результаты конкурсной комиссии. Он, в частности, сетовал на пристрастность во время проведения третьего этапа конкурса, где конкурсная комиссия проверяла доброчестность кандидатов. Также он сетовал, что на четвертом этапе, где осталось два кандидата, ему "необоснованно занизили баллы за выполненное практическое задание".

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