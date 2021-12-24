Глава комиссии по отбору главы САП прокомментировала затягивание процедуры избрания

Было отобрано 169 кандидатов на должность.

Конкурс на замещение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры продвигается медленно из-за "чрезвычайно сложные этапы" отбора кандидатов.

Такое мнение в комментарии ТСН.ua озвучила глава комиссии Екатерина Коваль.

"Согласно нашему порядку голосования, 5 членов от Верховной Рады, 2 члена — от Совета прокуроров. Эти члены — это международные коллеги, которые очень часто игнорировали заседание, не участвовали. Но это другой вопрос. От этапа к этапу у нас были чрезвычайно сложные подготовительные мероприятия. Мы провели все этапы, готовили эти этапы, имеем определенные результаты – и каждое решение взвешенно выписывали и принимали", – рассказала Коваль.

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По ее словам, пока нет фактически никаких обжалований результата отбора 169 кандидатов.

"Почти нет обжалований относительно процедуры и результатов. У нас есть некоторые судебные процессы по соответствию кандидатов критериям доброчестности. Мы работаем. Единственный иск, который был подан Александром Кареевым, который согласился с нашим порядком, прошел два этапа. Как только он не прошел третий этап по соответствию критериям доброчестности, он обжаловал это в суде. Мы уважаем решение суда, но мы однозначно будем обжаловать его в апелляционном порядке, потому что мы не видим правовых оснований отмены нашего порядка", — считает Екатерина Коваль.

"Нас обвиняли в том, что мы сорвём собеседование. Вы видели, что состоялось заседание, участвовали все члены конкурсной комиссии, провели собеседования. Я не хочу комментировать ответы кандидатов на соответствие кандидатов критериям профессиональной компетентности. Мы выставили свои баллы и оценки. Мы утвердили результаты этого этапа решением № 92. Далее у нас, в связи с тем, что мы должны утвердить соответствующий рейтинг и победителя. Кроме того, по закону, у нас есть требование подтверждения проверки кандидатов соответствия некоторым законам. Они есть в Законе о прокуратуре. Мы направили к Генеральному прокурору обращение с просьбой подтверждения, нас обвиняют в том, что эти кандидаты прошли спецпроверку.

Прошло полгода. В законе написано, что представление мы вносим только на основании подтвержденной проверки кандидатов. Потому что кандидаты за это время могли совершить какие-то преступления. Не я несу ответственность, а кадровое подразделение за проверку соответствия кандидатов некоторым законам. Мы должны утвердить рейтинг, определить победителя, направить в Офис Генерального прокурора соответствующее представление. У нас одна проблема: это решение Окружного административного суда. Я думаю, что мы однозначно обжалуем это решение в суде. Но мы должны предотвратить возможные последствия, потому что любой из кандидатов, который может быть назначен на должность и примет процессуальные решения, назначит прокуроров, подпишет подозрения. Если это решение вступит в законную силу, будут отменены результаты назначения этих кандидатов, и мы будем иметь очень плохие последствия для страны", — убеждена глава комиссии.

Екатерина Коваль отметила, что участвующие в отборе на должность руководителя САП международные партнеры могут следить, они влияют и помогают.

"И то, что у нас от Совета прокуроров избраны члены от международных организаций – это уже ответственность Офиса Генпрокурора и Совета прокуроров. Именно он избрал международных членов конкурсной комиссии. Мы с уважением относимся к нашим членам конкурсной комиссии и к нашим международным партнерам. Но ответственность за принятые решения, голосования, подписанные решения взвешенные, отвечающие действующему законодательству, лежит на членах конкурсной комиссии и на главе", — заявила Коваль.

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