Глава МИД Эстонии назвал основные ошибки Запада касательно санкционной политики против РФ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал основные ошибки Запада касательно санкционной политики против России, которая продолжает войну против Украины.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Я думаю, что главная проблема режима санкций состоит в получении Россией доходов от (экспорта – ред.) природных ресурсов. Поэтому мы вели интенсивные переговоры со странами-членами ЕС, который предел ценового "потолка" должен быть установлен на российскую нефть. Предложение Еврокомиссии было на уровне $65 за баррель. Эстония, Литва, Польша сопротивлялись этому первому предложению. В итоге мы достигли договоренности о $60 за баррель, которая все еще высока. Поэтому нужно работать в направлении уменьшения (этого лимита – ред.) вполовину. Потому что половина (т.е. $30 за баррель – ред.) будет означать, что Россия фактически не получит чистой прибыли от продажи нефти. Однако, вместе с тем, странам ЕС удалось принять решение, что текущий ценовой "потолок" на российскую нефть, начавший действовать в понедельник, 5 декабря, будет пересматриваться в направлении снижения", — заявил Рейнсалу.

Вторым элементом, по его словам, является российский финансовый сектор и банки. "Есть десятки российских банков, все еще не отрезанные от системы SWIFT. И нам также необходимо отрезать все денежные потоки западных компаний в Россию, и напротив. Поэтому это нужно принять немедленно", — считает глава МИД Эстонии.

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И третье, также есть обширный перечень разнообразных товаров и услуг, которые все еще продолжают поступать (в Россию – ред.). Но это уже второстепенно, если мы говорим о влиянии санкций. Основой являются доходы от природных ресурсов, подчеркнул Рейнсал.

Напомним, чтов ответ на вооруженную агрессию РФ против Украины ряд стран мира ввели санкции против Москвы. В частности, Еврокомиссия по состоянию на декабрь 2022 года ввела против РФ уже восемь пакетов санкции и объявила о 9-м санкционном пакете. Отмечается, что в новом пакете санкций планируется ввести контроль за экспортом гражданских технологий, которые Россия может использовать на своих военных заводах для производства оружия. Также под санкции попадут еще три банка РФ.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую из России нефть на уровне 60 долларов США за баррель. Решение заработало с 5 декабря.

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