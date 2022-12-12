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Глава МИД Эстонии назвал основные ошибки Запада касательно санкционной политики против РФ

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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Глава МИД Эстонии назвал основные ошибки Запада касательно санкционной политики против РФ

Фото: Associated Press

Главная проблема режима санкций состоит в получении Россией доходов от экспорта энергоносителей.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал основные ошибки Запада касательно санкционной политики против России, которая продолжает войну против Украины.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Я думаю, что главная проблема режима санкций состоит в получении Россией доходов от (экспорта – ред.) природных ресурсов. Поэтому мы вели интенсивные переговоры со странами-членами ЕС, который предел ценового "потолка" должен быть установлен на российскую нефть. Предложение Еврокомиссии было на уровне $65 за баррель. Эстония, Литва, Польша сопротивлялись этому первому предложению. В итоге мы достигли договоренности о $60 за баррель, которая все еще высока. Поэтому нужно работать в направлении уменьшения (этого лимита – ред.) вполовину. Потому что половина (т.е. $30 за баррель – ред.) будет означать, что Россия фактически не получит чистой прибыли от продажи нефти. Однако, вместе с тем, странам ЕС удалось принять решение, что текущий ценовой "потолок" на российскую нефть, начавший действовать в понедельник, 5 декабря, будет пересматриваться в направлении снижения", — заявил Рейнсалу.

Вторым элементом, по его словам, является российский финансовый сектор и банки. "Есть десятки российских банков, все еще не отрезанные от системы SWIFT. И нам также необходимо отрезать все денежные потоки западных компаний в Россию, и напротив. Поэтому это нужно принять немедленно", — считает глава МИД Эстонии.

И третье, также есть обширный перечень разнообразных товаров и услуг, которые все еще продолжают поступать (в Россию – ред.). Но это уже второстепенно, если мы говорим о влиянии санкций. Основой являются доходы от природных ресурсов, подчеркнул Рейнсал.

Напомним, чтов ответ на вооруженную агрессию РФ против Украины ряд стран мира ввели санкции против Москвы. В частности, Еврокомиссия по состоянию на декабрь 2022 года ввела против РФ уже восемь пакетов санкции и объявила о 9-м санкционном пакете. Отмечается, что в новом пакете санкций планируется ввести контроль за экспортом гражданских технологий, которые Россия может использовать на своих военных заводах для производства оружия. Также под санкции попадут еще три банка РФ.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую из России нефть на уровне 60 долларов США за баррель. Решение заработало с 5 декабря.

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Дата публикации
Просмотры
1640
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