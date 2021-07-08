Глава Минздрава пообещал за 100 дней вакцинировать каждого четвертого украинца

Ляшко также призвал украинцев идти в пункты вакцинации и прививаться.

Уже миллион украинцев получили обе дозы прививки от коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Говорят, ежедневно делают около ста тысяч доз.

Об этом 8 июля говорится в ТСН.19: 30.

Между тем в мире уже вкололи более трех миллиардов доз различных вакцин. Треть из них — в Китае. Там делают рекордные 20 млн прививок в день. Далее следуют Индия и США — более 300 млн доз в каждой из стран. В Европе первенство держат Великобритания и Германия — по 80 млн доз. Далее — Франция и Италия — по более чем 50 млн доз. В Польше — хотя бы раз прививали 30 млн человек. В Венгрии — 10 млн. А в Чехии и Румынии — по 9. Меньше, чем в Украине, среди ближайших соседей — только в Молдове и Беларуси.

План вакцинации: получают ли 5 миллионов украинцев два укола до конца лета

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.19:30 призвал украинцев идти в пункты вакцинации и прививаться.

"Сейчас мы имеем более трех миллионов вакцинированных хотя бы один раз и миллион украинцев, которые получили уже две дозы. Я делаю все возможное, чтобы было выполнено обещание о вакцинированных десять миллионов за сто дней. Я обращаюсь ко всем — идите в пункты, записывайтесь и вакцинируйтесь. Вакцина есть", — сказал Ляшко.

Напомним, главный санврач назвал, сколько украинцев вакцинируют от коронавируса до конца лета.

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