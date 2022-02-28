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Глава МВД заявил, что "на него" вышли бывшие оппоненты и криминалитет, потому что хотят отбивать атаки РФ

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Глава МВД заявил, что "на него" вышли бывшие оппоненты и криминалитет, потому что хотят отбивать атаки РФ

УНІАН

Фактически, каждый украинец информирует полицию о передвижении техники.

Правоохранители в круглосуточном режиме мониторят ситуацию в Украине, на которую 24 февраля напала РФ. Вражеский план несколько провалился, а украинцы продемонстрировали свою устойчивость и сплоченность.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в эфире 1+1 28 февраля.

"24/7 мы получаем информацию, происходящую в стране. Могу сказать, что нам помогают обнаруживать оккупантов в городах и селах вся страна. Фактически каждый информирует о передвижении техники. Военные получают из 2-3, 5-10 источников о каждом метре передвижения вражеской техники, оккупантов, градов, чтобы наши военные могли действовать", — сказал Монастырский.

Кроме того, министр заявил, что война, начатая РФ, это большая трагедия нашего времени. Впрочем, он отметил, что вражеские ДРГ не достигают своих целей.

"Каждый из нас – это воин, стоящий за Украину. На меня вышли такие люди, оппоненты своего времени, или вообще лица из преступной среды, которые предложили помощь. Кто финансовую, кто лично, встали в ряды и взяли оружие. Помогают защищать улочки городов и поселков", — рассказал глава МВД.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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