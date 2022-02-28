Глава МВД заявил, что "на него" вышли бывшие оппоненты и криминалитет, потому что хотят отбивать атаки РФ

Глава МВД заявил, что "на него" вышли бывшие оппоненты и криминалитет, потому что хотят отбивать атаки РФ

Фактически, каждый украинец информирует полицию о передвижении техники.

Правоохранители в круглосуточном режиме мониторят ситуацию в Украине, на которую 24 февраля напала РФ. Вражеский план несколько провалился, а украинцы продемонстрировали свою устойчивость и сплоченность.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в эфире 1+1 28 февраля.

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"24/7 мы получаем информацию, происходящую в стране. Могу сказать, что нам помогают обнаруживать оккупантов в городах и селах вся страна. Фактически каждый информирует о передвижении техники. Военные получают из 2-3, 5-10 источников о каждом метре передвижения вражеской техники, оккупантов, градов, чтобы наши военные могли действовать", — сказал Монастырский.

Кроме того, министр заявил, что война, начатая РФ, это большая трагедия нашего времени. Впрочем, он отметил, что вражеские ДРГ не достигают своих целей.

"Каждый из нас – это воин, стоящий за Украину. На меня вышли такие люди, оппоненты своего времени, или вообще лица из преступной среды, которые предложили помощь. Кто финансовую, кто лично, встали в ряды и взяли оружие. Помогают защищать улочки городов и поселков", — рассказал глава МВД.