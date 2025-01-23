Мобилизация в Украине: Виталий Ким сделал громкое заявление

Виталий Ким считает, что в вопросе мобилизации есть один важный недоработанный вопрос. Что он рассказал?

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким откровенно рассказал о проблемах с мобилизацией. Он отметил, что важно здесь то, что люди не понимают, сколько времени они будут воевать.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Виталий Ким отметил, что в начале полномасштабной войны в Украине была очень мотивированная армия, однако сейчас все устали.

"Сначала была очень мотивированная армия. Сейчас мы устали все, но как руководители мы не должны уставать и показывать пример. То, что гибнут люди, отражается на других и они соответственно реагируют. Потому что трудно планировать. Если было два-три года и все менялось, то все бы спокойно шли. Из-за того, что война затянулась, это тяжелый вопрос. Я сам анализировал и считаю, что надо идти. Большинство людей имеет мою позицию: что я не очень хочу, но если будет повестка - я пойду. Людей смущает вопрос, когда назад. Сказали бы - три года, я пойду и буду работать. Скажите, когда я отработал свое? И этот вопрос недоработанный. Но россияне остановятся только тогда, когда их остановят", - пояснил Виталий Ким.

Председатель Николаевской ОВА считает, что на фронте самые эффективные воины - это ребята в возрасте 18-25 лет.

"Ты молодой и сильный и имеет талант к технологиям. Правильное ли это решение? Я не имею данных, насколько это необходимо", - сказал он.

Полную версию интервью с Виталием Кимом смотрите по ссылке.

Напомним, Виталий Ким рассказал о ситуации на юге Украины.

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