Глава оборонного комитета парламента Франции рассказал о мировом порядке и будущем НАТО после войны

Глава комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Тома Гасильюд рассказал, как изменится европейская архитектура безопасности после войны в Украине и какое будущее ждет НАТО.

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Так, по его словам, возвращение высокоинтенсивных боевых действий на европейскую землю, безусловно, является главным историческим поворотным моментом, который повлиял на НАТО и вышел за рамки Украины.

"ЕС согласился нарушить табу, финансируя закупку и доставку летального оружия (Украина — ред.) через Европейский фонд мира. Швеция и Финляндия нарушили 70-летнюю стратегическую внеблоковость, присоединившись к НАТО. Дания присоединилась к Европейской совместной обороне. Германия согласилась считать себя военным государством. Эти изменения, конечно, влияют на НАТО, поскольку они укрепляют его европейскую опору, как и трансатлантическую связь. Но эти события также произошли после того, как ЕС принял стратегический компас, преследующий цель сделать ЕС более амбициозным в отношении своей обороны (речь идет о создании собственной европейской армии, однако эти разговоры продолжаются уже не первый десяток лет - ред.)", — отметил Тома Гасильюд.

Более того, он подчеркнул, что после войны, которая продолжается на территории Украины, международный порядок существенно изменится.

"Ставки в этой войне выходят далеко за пределы украинской территории. Каким бы ни был исход войны, международный строй в конце этого конфликта не будет таким же, пока США заняты поворотом в Азию. Таким образом как европейцам нам придется более независимо управлять кризисами, которые коснутся нас в будущем. Это особенно повлияет на то, как мы думаем о нашей оборонно-технологической и индустриальной базе на европейском уровне. Я уверен: то, что мы видим после 24 февраля, является чрезвычайной реакцией европейского единства", — считает глава комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и вооруженных сил.

Напомним, ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что после победы совсем другой уровень будет в наших вооруженных силах. Будет качественный рост с постепенным переходом к стандартам НАТО, уверен он.

По его мнению, на границе Украины с Россией и Беларусью нужно строить высокотехнологичные сооружения с системами наблюдения, также нужно будет поднимать на официальном уровне вопросы демилитаризации границы со стороны России.

Читайте также: