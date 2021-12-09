Ермак заявил о формате, в котором США готовы присоединиться к урегулированию конфликта между Украиной и РФ

Ермак заявил о формате, в котором США готовы присоединиться к урегулированию конфликта между Украиной и РФ

Ермак также назвал варианты, которые могут помочь урегулировать войну на Востоке.

В Офисе президента Украины заверили, что Соединенные Штаты Америки приняли решение "быть активным участником мирного процесса" в урегулировании военного конфликта на Востоке Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", комментируя разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить? Это будет зависеть от многих обстоятельств, это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом, потому что нам нужно это уважать, ведь Германия и Франция в течение этих лет очень многое сделали", — отметил Ермак.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свой первый комментарий о полуторачасовом разговоре с президентом США Джо Байденом. В частности, он отметил, они обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе.

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