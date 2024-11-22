Глава ОСМД рассказал, как он добился того, что в многоэтажном доме всегда есть свет

В одной из многоэтажек в Украине отключения света почти не замечают. Здесь и лифты работают, и вода с отоплением до 20 этажа.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

В одном из домов в Киеве отключения света почти не замечают, поскольку еще в 2021 году здесь установили солнечные панели.

Председатель ОСМД Виталий рассказывает, что солнечная электростанция мощностью 30 кВт. Она была сетевая. То есть там не было аккумуляторных батарей. Надо было докупить инвертор и аккумуляторы. Поэтому, на собрании проголосовали сбрасываться по 4500 с квартиры. Собирать начали еще с лета и сдавать жители не спешили. Консьержка Алла говорит, что тогда они сказали, что если средств не сдадут, то лифты не заработают.

Лучше всего сдать деньги простимулировали российские обстрелы, когда куски сбитой ракеты председатель ОСМД собирал на крыше в эти выходные. Ничего, к счастью, в доме не побило. Но свет стали централизованно выключать и жильцы, которые не хотели сдавать, мгновенно сбросили 100 тысяч гривен.

Председатель ОСМД доставляет новые блоки аккумулятора и признается, даже эту систему планирует усовершенствовать. Он подал документы на городскую программу компенсации независимых источников питания. Это, когда город возмещает 75% стоимости приобретенного энергооборудования. Но не более 300 тыс. грн - для домов от 17 этажей. А еще подался на государственную программу «Гриндим». Здесь фонд энергоэффективности предоставляет гранты до 70% стоимости оборудования. Предельная суммы - до 1 млн грн на установку солнечных электростанций.

Глава ОСМД Виталик – возглавляет такое же объединение в соседнем доме. И там тоже предложил меры по энергонезависимости. Оборудование уже купили, но поставить его не за что. Жители активно ссорятся в домовом чате и ходят пешком на 25 этаж, где ни воды, ни тепла, когда отключат свет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не сдал деньги — В ЛИФТ ВСЕГДА? Как мотивировать соседей, которые не хотят походить на АККУМУЛЯТОРЫ

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