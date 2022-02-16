Глава партии "Слуга народа" рассказала, будет ли введено военное положение в Украине

Глава партии "Слуга народа" рассказала, будет ли введено военное положение в Украине

По словам Шуляк, на сегодняшний день таких оснований для нашей страны нет.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, будет ли в Украине на фоне угрозы вторжения РФ введено военное положение.

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Об этом она рассказала в интервью ТСН.ua.

Так, на вопрос "Может ли сейчас быть введено военное положение. Или, например, точечно на определенной территории?" Шуляк ответила: "Мы об этом не говорили. На сегодняшний день Минобороны вообще не видит оснований, чтобы вводить военное положение даже на определенных территориях".

Глава партии "Слуга народа" отметила, что военное положение вводится, когда уже непосредственно происходит вторжение или другие ответные военные действия.

Напомним, что ряд мировых лидеров и правительств, а также западных СМИ со ссылкой на разведки сообщают об угрозе нападения РФ на Украину и называют возможные даты начала наступления. Подогревает эти новости и количество войск и вооружений, которые за последние месяцы Россия стянула к границам с Украиной.

Вместе с тем, в Кремле говорят, что воевать не собираются, а на самом деле угроза со стороны НАТО существует именно для безопасности РФ. Поэтому требуют от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, касающихся не вступления Украины и Грузии в Альянс.

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