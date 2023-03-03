Глава Вакуловской ОТГ покинул пост и ушел в окопы, но между обстрелами помогает руководить громадой

И громада, и ее голова говорят, что держат каждый свой фронт.

Вакуловская ОТГ на Днепропетровщине уже год живет без руководителя, который ушел на фронт, несмотря на то, что имел бронь. Руководство поручил заместителям, с которыми периодически выходит на связь, и они не подвели – пока голова бьет врага под Кременной и Бахмутом, дома волонтерят, принимают переселенцев и продолжают все проекты, говорится в ТСН.

Артур Шевцов обменял свой уютный кабинет главы Вакуловской ОТГ на окопы. Он снял на видео кадры, чтобы показать условия, в которых живут бойцы на войне, и впоследствии они облетели все соцсети. "У меня было очень много обмороженных ребят, был дождяра, а потом минус 19", — говорит нацгвардеец.

Свою громаду в Криворожском районе Артур оставил в первые дни полномасштабного вторжения. Говорит, пошел на фронт, не задумываясь, потому что было на кого оставить дела даже в такое сложное время.

Две заместителницы признаются, что хоть и растерялись сначала, но впоследствии, чтобы не подвести шефа и громаду, приступили к работе. Вспоминают, было непросто. Соседнее Апостолово уже крыла российская артиллерия, пришлось готовиться к эвакуации. "Четкий порядок действий мы разработали, кто будет отвечать за сбор людей, кто будет рассаживать этих людей по автобусам", - рассказывает Светлана Рященко.

Еще были готовы принимать массово бежавших из-под обстрелов переселенцев. "Мы нашли, где пустые дома, делали ремонты в домах", – добавляет Валентина Руденко.

Глава в это время бил врага в батальоне Нацгвардии. "Моя рота была повсюду, начиная с Рубежного, Северодонецка, затем наступление Часов Яр, Купянск, Балаклея, Шевченково, Изюм, Кременная на сегодня крайний выход был", - рассказывает он.

В то же время, он периодически выходил на связь со своими заместителями, ведь дел немало. Несмотря на войну, в Вакуловке в этом году хотят закончить обустройство приюта. "Десять детей будут размещены, которые у нас есть на сегодняшний день", - рассказывают заместительницы.

А еще – запустить асфальтный завод, который даст десятки рабочих мест, а главное – дорогу. "25 февраля 2022 года должны были завозить сюда все оборудование, уже была пригнана часть техники, и с апреля месяца завод должен начать работать, делать трассу", - отмечает представитель Вакуловского сельского совета Владимир Шалахманов.

И громада, и ее голова говорят, держат каждый свой фронт. "Мы победим, мы должны выжить и построить страну-сказку, страну-мечту", — отмечает председатель с фронта.

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