Главарь «мафии» в «Укрзализныце» по прозвищу «Дед»

Главарь «мафии» в «Укрзализныце» по прозвищу «Дед» вышел под залог. Мужчину подозревают в том, что он много лет занимался поборами с работников компании, в частности, получал взятки от проводников, начальников поездов и ремонтных бригад.

Об этом глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский сообщил во время встречи с журналистами, передает корреспондент ТСН.ua Ирина Кондрачук.

«Главаря „мафии“, которая десятилетиями наживалась на „Укрзализныце“, по прозвищу „Дед“ выпустили под залог», — сказал Перцовский.

Напомним, в декабре 2024 года полиция и «Укрзализныця» провели спецоперацию, в результате которой задержали высокопоставленного чиновника по прозвищу «Дед». Мужчина якобы на протяжении многих лет руководил коррупционной схемой, получая поборы от проводников, начальников поездов и ремонтных бригад. По информации источников «ВВС Украина», эта система действовала десятилетиями, еще со времен СССР.

Взятки платили за престижные международные маршруты. Чтобы отбить деньги, проводники занимались перевозкой безбилетных пассажиров («зайцев»), торговлей алкоголем и контрабандой на международных рейсах. Благодаря этому проводники «зарабатывали» дополнительно 2-3 зарплаты.

На момент задержания «Деду» было 78 лет, но он продолжал руководить мафией, контролируя поборы и кадровые вопросы.