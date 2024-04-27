Главе Броварской РГА, который пьяным совершил ДТП, избрали меру пресечения – подробности, фото

Главе Броварской РГА Владимиру Майбоженко, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, Шевченковский суд Киева 27 апреля избрал безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей сроком на два месяца.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как рассказал корреспондент ТСН Александр Романюк, Майбоженко отказали в праве по внесению залога, как и просили прокуроры. В то же время адвокаты будут подавать апелляцию и просить более мягкую меру для Майбоженко. Но вину своего клиента они не отрицают.

Главе Броварской РГА Владимиру Майбоженко, накануне совершившему ДТП, 27 апреля избрали меру пресечения / Фото: Фото Александра Романюка/ТСН

Главе Броварской РГА Владимиру Майбоженко, накануне совершившему ДТП, 27 апреля избрали меру пресечения / Фото: Фото Александра Романюка/ТСН

"Прокуроры обещают, что если адвокаты обвиняемого обжалуют решение — то они так же будут настаивать на круглосуточном аресте и будут ждать завершения следствия", - добавил корреспондент.

Владимир Майбоженко вину признает и говорит, что якобы в первый раз находился в таком состоянии за рулем и оправданий этому нет. Подозреваемый также обещает помогать пострадавшим в аварии, даже находясь в СИЗО.

Его адвокат говорит, что позже с ними попытаются выйти на связь и выяснить, какая помощь им необходима.

Напомним, вечером 26 апреля в Броварах глава районной военной администрации Владимир Майбоженко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, влетел на авто в толпу, в результате чего четыре человека получили травмы. ДТП он совершил на собственном автомобиле Volvo.

Драгер показал в крови мужчины – 2,31 промилле алкоголя.

По информации Киевской ОВА, в ДТП в Броварах пострадали: 32-летняя мама с дочерью 2,5 года, а также двое мужчин 29 и 26 лет.

У ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочного участка головы. У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко уже заявил, что Владимир Майбоженко будет уволен.

Читайте также ведущие новости дня: