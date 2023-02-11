Главная цель Путина и его окружения в Кремле не изменилась – они хотят присоединить Украину к России: посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер

В то же время, высшее политическое и военное руководство Украины говорит, что Россия уже начала свое большое массированное наступление в Луганской и Донецкой областях, о котором предупреждали несколько месяцев. Но при этом ГУР Минобороны уверяет, что для масштабных наступательных операций ресурсов у России нет.

Интересная статья о возможных сценариях российского наступления вышла в The New York Times.

Во-первых, авторы отмечают, что сейчас враг сосредоточится на захвате Бахмута, Кременной и Угледара, где, "украинские позиции находятся всего в нескольких милях от единого железнодорожного сообщения с Крымом".

Во-вторых, попытаться захватить всю Донецкую и Луганскую область, используя тактику "клещей" Герасимова. То есть попытка взять украинские силы в котел.

В-третьих, Россия может пойти на открытие второго фронта, в частности, в направлении города Сумы и на Харьковщине с территории России.

Однако, как отмечают авторы статьи, и это не секрет, главное оружие сейчас – это время. Решающим будет то, кто скорее, Украина или Россия сформируют ударный кулак для решительного контрнаступления. Путин внимательно следит за сроками снабжения Украины западным оружием. Тем более, в Кремле очень хорошо осведомлены о том, что у Сил обороны Украины почти закончились боеприпасы из-за высокой интенсивности боев. Об этом, в частности, официально сказал заместитель председателя ОПУ Игорь Жовква.

К тому же с приближением 21 февраля, когда Путин будет обращаться в Федеральное собрание, а также 22 февраля, когда он примет участие в концерте-митинге на Лужниках, Кремлю нужно демонстрировать россиянам какие-то достижения в войне против Украины. Конечно, можно и дальше себя сравнивать с Петром I, кичиться взятием Азовского моря. Но это не "Киев через три дня".

О том, чего ожидать от Путина и Кремля, на каких участках фронта он может наступать и почему он до сих пор не объявил еще одну волну тотальной мобилизации в России, ТСН. ua спросил у посла США при ОБСЕ Майка Карпентера.

"Это очень хорошие вопросы. Дело в том, что у меня нет хрустального шара. Поэтому я не могу предсказать для вас, что Путин будет делать на поле боя. Но я знаю, что он сталкивается с неустойчивой ситуацией в Украине. Его силы гибнут сотнями". В последнее время тактика со стороны российских войск заключалась в том, чтобы бросать сотни осужденных (преимущественно рекрутированных заключенных в ПИК Вагнера – ред.) на линию фронта как своеобразное пушечное мясо, чтобы попытаться добиться постепенного продвижения на этой линии фронта., я предполагаю, что Кремль считает это население расходным материалом, иначе я не знаю, зачем бы они это делали. Но это сработало — это не дает им реального преимущества на поле боя", — считает дипломат.

Майкл Карпентер напоминает о том, что уже много раз говорил: Украина выигрывает эту борьбу, потому что украинцам понятно, и с каждой неделей все больше и больше понятно всему остальному миру, что это борьба за свободу, за базовую волю.

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"Откровенно говоря, это борьба добра и зла. Когда смотришь на то, что российские силы делают с украинскими детьми, это просто ужас. И поэтому я думаю, что мотивация и воля к борьбе на украинской стороне сейчас намного сильнее и будут оставаться намного сильнее, чем на стороне России, где, как я уже упоминал, есть сотни, если не тысячи осужденных, которых освободили из российских тюрем, чтобы потом они могли пойти служить на фронт, а за ними – деморализованная и плохо управляемая армия", — считает Карпентер.

Конечно, по его словам, Россия изначально этой войны имела преимущество в личном составе, в количестве войск, а также в количестве артиллерийских систем и танков. Вот почему сейчас так важно, чтобы наши западные союзники и партнеры действительно сплотились вокруг Украины и предоставили ей необходимую военную технику и оружие, чтобы решительно победить российские силы на поле боя.

"И хорошая новость заключается в том, что тот импульс, который мы наблюдали в последние недели, особенно после объявления о развертывании танков на линии фронта, кажется, сохраняется. Поэтому я знаю, что министр (обороны США Ллойд – ред.) Остин, госсекретарь Блинкен и другие постоянно общаются со своими коллегами, пытаясь сохранять эту поддержку Украины.Но смотрите, Украина в конце концов победит.Сомнений нет.И Путин – вы спросили о Путине.Я не знаю, что он собирается делать дальше, но я убежден, что первобытные цели России, заключающиеся в уничтожении украинского суверенитета и стертые украинской идентичности, чтобы они могли включить эти земли в Россию, остаются главной целью и для Путина, и для его окружения в Кремле. И поэтому мы должны объединиться против этого", — подытожил Майкл Карпентер.