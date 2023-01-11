Главная елка Украины: сколько она еще будет украшать Софийскую площадь

Главная елка Украины будет украшать Софийскую площадь ровно месяц. Ранее главное новогоднее дерево разбирали до 14 января – Старого Нового года. В этом году решили сделать исключение — елка будет украшать площадь до Крещения — 19 января.



Напомним, что елку незламности засветили 19 декабря, в день Святого Николая.



"Нынешняя главная елка страны очень скромная. Она украшена минимальным количеством гирлянд и игрушек. Ее высота 12 метров. Но это не уменьшило ее популярность. К елке едут люди из разных районов города и области. Она стала настоящим символом нашей несгибаемости. Нас попросили, чтобы елка украшала площадь к Крещению. После 19 января начнем ее разбирать", — рассказали сайту ТСН.ua организаторы новогоднего праздника на Софийской площади.



То есть все, кто еще не успел увидеть главную елку страны, имеют больше недели, чтобы к ней приехать и полюбоваться ее красотой.



"Людей к елке приезжает очень много. Хотя возле нее нет никакой ярмарки, как было в мирные времена. Люди приходят сюда за другим, за чувством единства и незламности, которое царит на Софийской площади. Елочку незломности установили меценаты, на нее не было потрачено с бюджета ни копейки", — добавляют организаторы новогоднего праздника.

Напомним, главная елка Киева попала в топ-5 лучших в мире.

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