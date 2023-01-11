Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Главная елка Украины: сколько она еще будет украшать Софийскую площадь

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
409
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Главная елка Украины: сколько она еще будет украшать Софийскую площадь

Елку пока не будут убирать из центра столицы.

Главная елка Украины будет украшать Софийскую площадь ровно месяц. Ранее главное новогоднее дерево разбирали до 14 января – Старого Нового года. В этом году решили сделать исключение — елка будет украшать площадь до Крещения — 19 января.

Напомним, что елку незламности засветили 19 декабря, в день Святого Николая. 

"Нынешняя главная елка страны очень скромная. Она украшена минимальным количеством гирлянд и игрушек. Ее высота 12 метров. Но это не уменьшило ее популярность. К елке едут люди из разных районов города и области. Она стала настоящим символом нашей несгибаемости. Нас попросили, чтобы елка украшала площадь к Крещению. После 19 января начнем ее разбирать", — рассказали сайту ТСН.ua организаторы новогоднего праздника на Софийской площади.

То есть все, кто еще не успел увидеть главную елку страны, имеют больше недели, чтобы к ней приехать и полюбоваться ее красотой.

"Людей к елке приезжает очень много. Хотя возле нее нет никакой ярмарки, как было в мирные времена. Люди приходят сюда за другим, за чувством единства и незламности, которое царит на Софийской площади. Елочку незломности установили меценаты, на нее не было потрачено с бюджета ни копейки", — добавляют организаторы новогоднего праздника.

Напомним, главная елка Киева попала в топ-5 лучших в мире.

Читайте также:

Ситуация сложная: почему в Киеве участились отключения электричества

Очень кроток суд: в Киеве серийного вора элитных авто просто отпустили домой

Как выживает Киев в условиях войны, возможны ли блекаут и наступление из Беларуси: интервью с Николаем Поворозником

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
409
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация