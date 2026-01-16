Свадьба в больнице / © ТСН

Они планировали свадьбу на август, но война внесла свои коррективы. Вадим получил тяжелое ранение на одном из самых горячих направлений фронта, потерял ногу и едва не погиб. Однако как только боец открыл глаза в реанимационной палате, понял: ждать лета не будет. Под звуки медицинских мониторов и аплодисменты врачей влюбленные стали мужем и женой.

Невероятную историю любви и стойкости видела корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Обручальные кольца под звук медицинских аппаратов

В реанимационной палате необычно людно. На кровати — жених, рядом в белом платье — невеста. Вместо торжественного зала — медицинское оборудование, которое непрерывно пикает, вместо свадебного марша — тихие наставления регистратора.

Под возгласы «Горько!» и слезы медицинского персонала Вадим и Екатерина официально стали семьей. Молодожены признаются: ощущения такие, будто они только что познакомились — внутри «мурашки», а в глазах — надежда.

Роковой обстрел под Покровском

24-летний Вадим — боевой водитель. Он на войне уже три года. Ранение получил 8 января на Покровском направлении в Донецкой области, куда только вернулся после короткого отпуска.

Вадим, жених: «Летела одна FPV-шка — мы ее не сбили. Она прилетела. И вторая прилетела. И сразу сброс. Я подлетел. Напарнику кричу: "Что ты, как ты?" Он говорит: "Нормально". Я смотрю на себя и говорю: "Братан, нет ног"».

Побратимы спасли Вадима, наложив турникеты. В Днепр его доставили в критическом состоянии. Правую ногу защитник потерял, за левую сейчас борются врачи — впереди сложная пластика и многочисленные операции на переломах. Медики говорят: делают все, чтобы сохранить конечность, чтобы у Вадима была настоящая опора не только в семейном положении.

«Мне все равно — с ногами или без, лишь бы живой»

Екатерина рассказывает: в тот день предчувствовала беду. Когда побратимы сообщили о ранении, она не спала несколько суток, пока не услышала в трубке родной голос.

Екатерина, невеста: «Он говорит: "Зайчик, я живой". Я просто услышала эти слова и так плакала! Обещала себе, что буду держаться, но в горле был ком. Спрашивала: "Ты точно живой? Честно?"».

Их история началась в октябре 2024 года на сайте знакомств. Вадим ехал к Екатерине из Краматорска в Фастов на первое свидание и это была любовь с первого взгляда.

«Я увидела его добрые глаза и поняла: "Мама, это мое". Мне все равно — с ногами или без ног. Главное, что он живой», — говорит девушка.

Планы на будущее: протезирование и внуки

Мать невесты уже давно называет Вадима сыном и ежедневно молится за его выздоровление. Впереди у защитника длительная реабилитация и протезирование, но теща уже поставила молодоженам главную задачу — родить много внуков. Вадим обещает: скоро снова начнет ходить, чтобы его семья жила под мирным небом.

