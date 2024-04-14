Главное из нового закона о мобилизации: ответы на вопросы, волнующие многих украинцев

После нескольких месяцев споров, 4 тысяч поправок и шквала эмоций, подозрений и ссор в соцсетях законопроект о мобилизации приняли.

"Мы держим оборону из последних сил" – заявил командующий Объединенными силами генерал Юрий Содоль. И, кажется, таки протолкнул Закон о мобилизации, обросший скандалами, российскими спецоперациями, реальными претензиями и нереальными идеями.

Вот лишь несколько финальных тезисов принятого закона, по поводу которых спорили особенно горячо.

Мобилизации подлежат граждане от 25 до 60 лет

Граждане Украины, постоянно живущие за границей, должны стать на военный учет, иначе их лишат консульских услуг.

Военно-обязанных, которые не явились за повесткой, будут наказывать штрафами и даже будут привлекать в суд.

А вот законопроект о демобилизации обещают разработать в ближайшее время.

И это момент, за который законодателей критикуют сейчас больше всего. Хотя спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин уточнил, что этот законопроект будет готов быстрее, чем через 8 месяцев.

Что еще важно знать о принятом законе, когда начнет действовать, кто отказался голосовать за него вообще и какие вопросы зависли? Корреспондент ТСН-Тиждень Александр Загородний расскажет.

Закон о мобилизации очень тяжело давался народным избранникам. Политологи вообще прогнозировали, что он может расколоть парламентское большинство, но его приняли и президент очевидно очень быстро его подпишет.

Более 4 тысяч правок – народные депутаты рассматривают их неделями в комитетах и 11 часов в сессионном зале, но оппозиционные фракции все равно заявляют, что они не будут голосовать. В конце концов слово берет командующий объединенными силами ВСУ. Его речь произвела эффект взрыва.

"Противник превышает нас в 7-10 раз. У нас нехватка личного состава. В отделениях осталось вот по 2, 3-4 мужчин. По тактическим нормативам дается 100 метров фронта. Если осталось два человека, то они могут оборонять 20? Бригаду по уставам наделяют до 15 км фронта, а с такой укомплектованностью бригада может держать 5 км, а иногда и меньше. Поэтому вместо одних мы должны ставить несколько вместо того, чтобы те могли отдохнуть. Мы держим оборону из последних сил", – заявил командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

Похоже, именно эти слова объединили парламентариев. Закон о мобилизации поддерживает 283 народных избранника. От "Батькивщины" "за" всего 2 депутата, от ЕвроСолидарности — "ноль".

"Это банальный популизм, попытка подыграть вот этим настроениям людей, которые не хотят воевать. Если вы поддерживаете эту позицию, тогда честно скажите: вы за мобилизацию или вы за мир с Россией на российских условиях", — говорит политолог Владимир Фесенко.

Итак, основные положения закона.

Все военнообязанные в течение двух месяцев должны уточнить свои данные. Это можно сделать 3 способами: Самостоятельно прийти в военкомат, в ЦНАП, или зарегистрироваться в электронном кабинете.

Электронных повесток, обещают, не будет. Все мужчины от 18 до 60 лет обязаны при себе носить кроме паспорта еще и военный билет или заменяющий его документ. Эти документы могут проверить не только "ТЦКашники", но и полицейские. Что касается ТЦК, то теперь им обещают выдать нагрудные камеры, чтобы было меньше эксцессов. А еще, обещают, они не будут хватать людей на улице.

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"ТЦК получили доступ ко всем реестрам, в том числе теперь ТЦК будут видеть системы и пограничной службы, в принципе иметь доступ, понимать, кто когда покинул Украину", — говорит военный эксперт Александр Мусиенко.

В ближайшие 60 дней Кабинет Министров Украины обещает разработать еще один законопроект, по которому уже будут наказываться нарушителей. Цифры предварительные. Итак, если человек первый раз не явился за повесткой – штраф.

Штрафы за неявку по повестке будут, соглашаются в Верховной Раде, единственное, обещают размер самих штрафов существенно снизить от заложенных в законопроекте во время голосования в сессионном зале.

А вот какая будет уголовная ответственность для уклонистов — народные депутаты еще будут дискутировать.

И уж точно будут наказывать украинцев за границей, не вставших на военный учет. Им не будут оформлять новые загранпаспорта или, например, доверенность, то есть не смогут продать ни квартиру, ни машину или выработать любую справку.

"Без постановки на военный учет им не будут осуществлять консульские услуги, да, определенные трудности у них будут", — отмечает спикер министра обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Это – едва ли не самая дискуссионная норма. Мнения экспертов расходятся. Одни считают, что все перед законом должны быть равными и уклонистов наказывать надо. Другие считают, что Украина оттолкнет от себя огромное количество своих граждан, уже живущих за границей.

Это может привести к тому, что они просто будут просить другое гражданство. Я считаю, что эту норму не нужно было включить в закон. Бывают, например, дети, выехавшие в 16 лет, 2 года войны, им уже 18 лет. Страны, в которых они находятся, может и с удовольствием дать это гражданство? Не просто дать, с удовольствием дадут это гражданство", – предполагает политтехнолог Тарас Загородний.

Но народные депутаты планируют не только наказывать уклонистов, но и поощрять и мотивировать бойцов на фронте. Для этого обещают принять отдельные законы.

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины говорит о серьезных доплатах к денежному довольствию, а также премии за подбитую технику.

"Конечно, это зависит от конкретно боевого распоряжения, сколько дней там боец провел и так далее. Но, ну, перспектива до 200 тысяч. Тем, кто заключает контракты, новые, новобранцы, там будут дополнительные мотивации, связанные с возможностью частично компенсировать приобретение автомобиля. Например, 150 тысяч так называемые сертификаты на авто. И компенсация первого взноса по кредитам, по программе "Е-оселя", - рассказывает Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады.

А вот больной вопрос для каждого, кто уже на фронте — о демобилизации — отложили. В Министерстве обороны обещают создать законопроект до конца года. Но это не значит, что к тому времени бойцы будут постоянно находиться на фронте. Военное руководство предлагает вместо демобилизации – ротацию. Военных с фронта будут переводить в тыл на отдых, например, на 2 месяца, а затем они вернутся в зону боевых действий.

А вот к 25 годам на фронт можно будет попасть только по собственному желанию, утверждают в Министерстве обороны.

Закон вступит в силу через месяц, после того как его подпишет президент. Надеемся, мы к тому времени получим ответы на все вопросы.

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ГЛАВНОЕ из нового закона о МОБИЛИЗАЦИИ! Ответы на большинство вопросов!