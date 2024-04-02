Главное - не трогать: в парке Киева заметили засилье змей

В Киевском зоопарке дали совет, как себя вести, встретив пресмыкающаяся.

В Киеве заметили засилье змей на аллее парка. В социальных сетях публикуют видео, как змеи ползают по дорожкам парка Муромец. Они греются на бетоне и сбиваются в клубки.

Киевляне обеспокоены такой картиной, когда три змеи зловеще шипят, ползают по тротуару и собираются в клубок.

В Киевском зоопарке сайту ТСН.ua объяснили, что засилье змей на парковых дорожках связано с наступлением весны и теплой погодой. Змеи тоже любят греться на солнышке.

Кстати, на видео попали ужи.

В Киевском зоопарке советуют не трогать пресмыкающихся и просто обходить их стороной. Они не нападут первыми, если будут чувствовать себя в безопасности.

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