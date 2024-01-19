Главного врача в окоп: что не так с мобилизацией в Украине и почему не работает военный рекрутинг

В социальных сетях украинцы активно обсуждают странную тенденцию, связанную с мобилизацией в Украине. Люди откровенно удивляются существованию двух параллельных миров.

В одном: ТЦК и СП отчаянно ловят людей на улицах и блокпостах, попадая в громкие скандалы.

А во втором – рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и "OLX Работа" сообщают, что получили почти 37500 отзывов на военные вакансии. Но эти людей почему-то не спешат брать в армию.

Сайт ТСН.ua выяснял: почему так происходит, и по какой причине эти два процесса, которые, казалось бы, имеют одну общую цель – обеспечить армию личным составом, двигаются разными путями.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Для чего нужен военный рекрутинг

По словам Татьяны Пашкиной, HR-эксперта, сейчас на специальных разделах ведущих сайтов по трудоустройству достаточно много военных вакансий. Ищут: пулеметчиков, стрелков, медицинских сестер, снайперов, операторов БПЧ, водителей и других.

"Могу сказать, что на сайтах по трудоустройству действительно много военных вакансий. Есть несколько платформ, которые способствуют и помогают с военным рекрутингом. А вот почему он малоэффективен, лучше наверняка знают в Минобороны. Я абсолютно соглашаюсь с мнением, что у нас не продуктивный рекрутинг специалистов. Он такой из-за того, что у нас есть закон о мобилизации, а нет закона, например, о военном рекрутинге", — рассказывает сайту ТСН.ua Татьяна Пашкина, HR-эксперт.

Человек должен приносить пользу в армии

Специалист приводит пример того, зачем стране нужен военный рекрутинг и как он должен работать.

"Представьте себе, есть у нас условный директор по логистике – высококлассный специалист. Он закончил экономическое высшее учебное заведение 20-30 лет назад. И на его беду, у него не было военной кафедры. Этот человек с его огромным опытом мог бы наладить работу по логистике не одного военного подразделения, но вместо этого военкомат просто вручит ему повестку и отправит в окоп обычным солдатом, и здесь даже дело не в ТЦК и СП, потому что там особо не разбираются подробно в личных военнообязанных качествах, таких специалистов должны целенаправленно выискивать военные рекрутеры, потому что такие люди принесут для войска большую пользу, чем тем, что они будут сидеть в окопе", — отмечает эксперт.

Для чего нужен военный рикрутинг/коллаж ТСН.ua

По словам Пашкиной, сейчас эту ситуацию пытаются немного оптимизировать. Но это не всегда удается.

"Если человек был в гражданской жизни, например, главным врачом, а его пытаются запихнуть в пехоту в качестве сержанта, то это мягко говоря, не очень разумно. Этого человека можно отправить в отдельную бригаду ТРО начальником медицинского отделения. Он там принесет значительно больше пользы. Мне кажется, что именно таким должен быть подход военного рекрутинга. И подчеркну, он должен быть централизованным, согласованным с государством. Человек должен приносить пользу в условиях войны, а не терять свой опыт в окопах", — объясняет Татьяна Пашкина.

Два мировоззрения на мобилизацию

Эксперт отмечает, что, к сожалению, работа специалистов ТЦК и военный рекрутинг – это разные подходы к делу и разные мировоззрения.

"В ТЦК могут и не обратить внимание на способности новобранца, его личные навыки, достижения и где их лучше применить. Для военкомов важно лишь количество мобилизованных, дата сбора и их отправка в воинские части. Все – точка. Поэтому случаются ситуации, когда человеку, который в качестве добровольца находится на фронте второй год, по месту его жительства, поступают повестки с требованием явиться в ТЦК", — рассказывает эксперт.

Татьяна Пашкина добавляет, если бы у нас была работающая, прозрачная и понятная система военного рекрутинга – людям было бы проще воспринимать все изменения в жизни из-за войны. Бывший гражданский экономист с большим опытом работы, становился бы военным экономистом, и был бы эффективным для нужд армии.

"В настоящее время военный рекрутинг является дополнительным звеном, хотя, пожалуй, в качестве партнера он был бы более продуктивным, поскольку работает другими инструментами и с другими целевыми аудиториями", — объясняет Татьяна Пашкина.

Внезапно становятся "инвалидами"

Она добавляет, что у нас нет единства в подходах к мобилизации. Поэтому эти два процесса продолжаются отдельно и совсем не согласовываются между собой.

Случается и такое, что в одном городе человека признают непригодным к службе, а в другом он вдруг становится вполне пригодным.

"Иногда из-за этого вспыхивают скандлалы, что раздражает и даже возмущающие людей. За примером далеко ходить не надо, за последние два года в Киеве и Полтаве непригодных к службе стало в несколько раз больше. Люди резко "поболели". Хотя, возможно, это есть реакцией граждан на весь хаос и скандалы вокруг ТЦК и СП, и некоторые граждане решили переждать бурные времена в статусе "инвалидизированного" лица, — рассказывает Татьяна Пашкина.

Работники ТЦК силой тянут мужчин к военкоматам / Фото: ТСН.ua

Ищите через знакомых и социальные сети

Поэтому эксперт советует самостоятельно изучать вакансии, которые публикуются в военных разделах на сайтах по трудоустройству. А также звонить по телефону и общаться об условиях такого военного трудоустройства.

"Советую обращать внимание на публикации в социальных сетях от военных, которые ищут людей в свое подразделение. Потому что они выискивают для себя действительно адекватных и мотивированных людей, а не тех, кого работники ТЦК сумели поймать на улице. К сожалению, мобилизация от ТЦК — это как конвейер, по типу, как кирпичи передают — взяли и передали дальше, только считая количество. Им главное — выполнить план", — добавляет эксперт.

К мобилизации нужно добавить системность / Фото: ТСН.ua

Требуются изменения и системность

Татьяна Пашкина считает, что уже давно пора менять подход, помогать человеку действительно найти себя в армии.

"Если к мобилизации добавить системность, то мне кажется, что наши ТЦК и СП смогут сотрудничать с такими организациями по трудоустройству, которые сейчас им с этим помогают. Но пока – каждый делает, что может, а там уже как получится. Мне кажется, что ситуация с мобилизацией стала бы лучше, если бы она была более системной. Если человек должен быть мобилизован в мае 2024 года, то ему желательно узнать об этом хотя бы в январе 2024 года. И не за две недели овладеть профессией снайпера или минометчика, а иметь больше времени на подготовку", – замечает эксперт.

Опыт Израиля

Она добавляет, что показательным в этом плане является Израиль, воюющий не первый год.

"В Израиле в армию идут все. Каждый человек четко знает: в какие войска он пойдет служить, какое у него будет оружие, что он должен делать, когда у него будет отпуск и, в конце концов, когда он вернется домой. Там это стало настолько обыденным, что уже ни у кого не вызывает никакого стресса. А у нас иногда поднимается крик на ровном месте, потому что все это делается настолько неуклюже, что просто другой реакции быть не может", — заключает Татьяна Пашкина.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о дефиците мужчин из-за мобилизации: как изменился рынок труда Украины и какой шанс появился у женщин 45+.

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