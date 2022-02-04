Главнокомандующий ВСУ рассказал, что будет с армией после отказа от срочной службы

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что будет с армией после отказа от срочной службы

Залужный рассказал, что для формирования мобилизационного резерва будут проводить курсы подготовки.

Ожидается, что с 2024 года в Украине не будет призыва на срочную службу в армию, наполовину увеличится численность Вооруженных сил Украины.

Как такие планы воспринимают в армии, насколько планируемое удовлетворяет потребности военных, в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" прокомментировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

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"В связи с тем, что все же на срочную военную службу мы возлагаем первую задачу — это формирование для себя мобилизационного резерва, то следует исходить из того, что мы должны готовить молодых людей к тому, чтобы они были готовы в случае мобилизации стать в армию", — сказал главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, "нужно ли на сегодняшний день держать их в армии столько времени, сколько они находятся? Пожалуй, нет. Для того чтобы сформировать мобилизационный резерв – кстати, если мы пойдем все же на курсовую подготовку, мы его сформируем даже быстрее, чем мы ожидали бы каждые полгода наполнения на каких-то 13-15 тысяч. Проводя интенсивные курсы 3,5-4 месяца, сможем за год сформировать резерв".

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