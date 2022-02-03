Главнокомандующий ВСУ рассказал, от кого именно в США получает разведывательную информацию о действиях России

Главнокомандующий ВСУ рассказал, от кого именно в США получает разведывательную информацию о действиях России

Залужный заверил, что деятельность российских войск отслеживается полностью.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный по меньшей мере раз в неделю контактирует с американской стороной и получает оттуда разведывательную информацию, в частности, по России.

Об этом Залужный заявил в четверг, 3 февраля, в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

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"Для отслеживания ситуации мы привлекаем и возможности наших партнеров. Пожалуй, это не будет секретом, я, по крайней мере, один раз в неделю говорю с главой Комитета начальников штабов США генералом Милли, где он дает мне исчерпывающие ответы на все вопросы, касающиеся той разведывательной информации., которая мне интересна. Поэтому со стороны ВСУ отслеживается полностью вся деятельность со стороны вооруженных сил РФ", — сказал Залужный.

Напомним, что командование ВС РФ продолжает перебрасывать на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) военную технику и вооружение для усиления боевиков. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины также сообщили, что российско-оккупационные войска намеренно открывают огонь против своих для совершения провокации.

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