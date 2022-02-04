Главнокомандующий ВСУ заявил, что военной угрозы от России Украине сейчас нет

По словам Залужного, это больше похоже на психологическое давление.
На сегодняшний день вдоль государственной границы сосредоточено большое количество российской военной техники и личного состава, продолжающих туда прибывать. Есть такие воинские части и подразделения, совершающие постоянные перемещения.
Об этом 3 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
"Это касается и территорий временно оккупированного Крыма. Если внимательно проанализировать состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, оно нас беспокоит. Потому что это будет беспокоить любое государство: если у его границ находятся группировки", — отметил он.
По словам Залужного, если посмотреть с военной точки зрения и проанализировать возможности к осуществлению тех или иных мер, то на сегодняшний день такой угрозы нет.
"Это больше похоже на психологическое давление. Поэтому жителям приграничных областей не нужно переживать и поддаваться панике, а верить ВСУ и официальной информации", — резюмировал главнокомандующий ВСУ.
Напомним:
Авторитетное американское издание Washington Post сообщило, что американской разведке стали известны подробности разработанного в Москве плана провокации, которая станет поводом для вторжения в Украину.
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