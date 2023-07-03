Главному коллаборанту Запорожской области разрешили около месяца побыть депутатом: подробности скандала

В Запорожском облсовете сообщили, что сторонник окупантов Евгений Балицкий до сих пор остается депутатом.

Стало известно, почему главный коллаборант оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий, публично поддержавший оккупацию, пожимавший руку Путину и отчитывающийся ему о ситуации в регионе, до сих пор остается депутатом Запорожского облсовета.

В комментарии для ТСН.ua пресс-служба Запорожского облсовета разъяснила ситуацию, которая сложилась с Балицким.

"Решением председателя областного совета Елены Жук депутата областного совета Евгения Балицкого было лишено права голосования, права участвовать в заседаниях постоянных комиссий и в заседаниях сессий областного совета", — сообщила нам пресс-служба Запорожского облсовета.

Кроме этого, в облсовете добавили: "Депутат Евгений Балицкий автоматически будет лишен мандата в соответствии с законом Украины "О статусе депутатов местных советов" без принятия соответствующего решения сессии по приговору суда, как только этот приговор вступит в законную силу. Суд уже вынес приговор, это произошло 29 июня 2023 года. Но он еще не вступил в силу только потому, что есть определенные процедуры (например, осужденному дается около месяца для подачи апелляции – Ред.)".

В областном совете подчеркивают, что депутаты областных советов не получают заработную плату за свою депутатскую деятельность.

Ранее сообщалось о том, что может означать выезд россиян с ЗАЭС.

Читайте также: