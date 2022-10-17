Главные дипломаты стран ЕС собираются на совещание касательно Украины: какие вопросы будут рассматривать

Главные дипломаты стран ЕС будут сегодня думать, как еще помочь Украине в дальнейшем выиграть войну. На фоне эскалации, к которой каждый день прибегает Россия, обстреливая мирные города Украины. К министерскому совещанию присоединится и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Какие решения сегодня ждать украинцам, в эфире 1+1 с места событий рассказала корреспондентка "Радио Свобода" в Брюсселе Зоряна Степаненко.

Главы дипломатий стран ЕС начинают подготовку нового раунда санкций. Среди предложений – дальнейшие экспортно-импортные запреты и ограничения в банковском секторе. Это пока все известные подробности, но стоит отметить, что восьмой пакет утвердили недавно, так что к девятому приступают относительно быстро. И это связано с эскалацией, которую делает Россия. Она регулярно обстреливает украинские мирные города и инфраструктуру ракетами и иранскими дронами-камикадзе. Одна из вражеских ракет приземлилась сегодня на Одесщине, а дроны попали в столичный жилой дом дроны.

Министры ЕС планируют сегодня, 17 октября, рассмотреть санкции против Ирана, впрочем, связаны они не с внешней политикой Тегерана, а с его внутренними проблемами, а именно – репрессиями против протестующих. Накануне тюрьма, где их содержат, загорелась, четыре человека погибли. Что касается косвенного участия Ирана в войне против Украины сегодня дипломаты рассмотрят конкретные доказательства этому. Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что кроме боевых дронов Иран готов помочь России уже и баллистическими ракетами класса "земля-земля", способными поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров.

"Иран со своими дронами и ракетами становится соучастником в войне. По сути, по аналогии с Беларусью. Она позволяла использовать свою территорию для атак, Иран же позволяет использовать свои ракеты в войне. На это нужно смотреть именно в таком свете. Союзники, которые помогают Украине, должны четко определить владельца этих ракет. Я буду настаивать, чтобы это произошло быстрее", — отмечает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Будет настаивать на этом и Дмитрий Кулеба, который тоже присоединится к сегодняшнему совещанию. На ней планируют выделить следующий транш для вооружения украинской армии – еще 500 миллионов евро. Таким образом, общая сумма средств, предоставленных под эти нужды Евросоюзом, составит более трех миллиардов. Деньги найдутся, и беспокоиться не стоит, заметил Боррель, комментируя информацию о проблемах с финансированием соответствующего фонда.

Также читайте Зачем Путин позвал Украину на переговоры: политолог дал ответ

Помочь Украине планируют не только оружием, но и навыками: ожидаем, что сегодня министры согласуют создание тренировочной военной миссии для Украины. В ее рамках подготовку пройдут почти 15 тысяч украинских военных. Миссия может начать работу в середине ноября, и одной из стран, где будут учения, станет Польша. Глава европейской дипломатии отмечает необходимость в дальнейшем поддерживать Украину.

"Социально-экономические последствия войны продолжаются по всему миру. Россия становится все более изолированной, в последние дни мы увидели это в ООН. Морально, политически, даже в военном отношении Россия проигрывает эту войну. Мы должны поддерживать Украину и дальше", — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, ранее издание Washington Post со ссылкой на представителей служб безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает поставки оружия России и речь идет уже не о беспилотниках, а о баллистических ракетах. Пока европейские чиновники говорят о беспилотниках, Тегеран подготовил Москве дополнительный подарок, по сообщению издания Washington Post, речь идет уже о поставках баллистических ракет. Их дальность составляет 300 и 700 километров.

Читайте также: