Главные новости воскресенья: заявления Зеленского и Трампа после переговоров, ограбление Лувра, заблокированные шахтеры

Воскресенье, 19 октября, отразилось громкими заявлениями и инсайдерской информацией о переговорах Зеленского и Трампа, блокировкой почти 200 шахтеров под землей после ударов россиян, возобновлением боев между Израилем и ХАМАСом.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА

На встрече в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп якобы призвал Владимира Зеленского принять условия Путина, иначе Россия его уничтожит. Трамп также якобы потребовал от Зеленского отдать Путину весь Донбасс.

НОВЫЕ БОИ МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И ХАМАСОМ

Недолго продолжалось перемирие между Израилем и ХАМАСом, которое так хвалил Трамп. В результате воскресных боев Израиль сегодня убил 33 человека в Газе. Израиль же сообщил о гибели двух солдат, которые были там убиты во время атаки боевиков.

ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ ШАХТАРИ

В воскресенье россияне ударили дронами по шахте на Днепропетровщине. Поэтому заблокированными под землей оказались почти 200 горняков, которых впоследствии удалось живыми поднять на поверхность.

ОГРАБЛЕНИЕ ЛУВРА

Утром 19 октября неизвестные ограбили Лувр — один из самых известных музеев мира, расположенный в Париже. Ворам удалось похитить девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: бусы, брошь, диадему. Этими драгоценностями пользовались Наполеон и французские монархи.

УМЕРЛА СИМВОЛ НЕСЛОМНОСТИ

Умерла Лидия Степановна, которая в апреле прошлого года в возрасте 98 лет прошла пешком более десяти километров с оккупированного Очеретиного на Донетчине, чтобы выбраться из российской оккупации и попасть на подконтрольную Украине территорию.

ЗАВЕТ ФИЛАРЕТА

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет запретил иерархам ПЦУ отпевать его и призвал объединить украинское православие без влияния Москвы.

Снова БЕЗ СВЕТА

В понедельник, 20 октября, электроэнергию дадут не всем. Таково предупреждение «Укрэнерго». С 06:00 до 22:00 будут использованы графики ограничения мощности для промышленных потребителей.