Как война изменится до конца года и стоит ли ожидать переговоров: прогноз астролога

Кириченко считает, что в военных действиях очень важные процессы будут происходить зимой и весной следующего года.

Ситуация в ключевых вопросах войны и с границами Украины будет оставаться неопределенной до лета 2025 года, а в октябре этого года могут состояться переговоры, которые, однако, не поставят все точки над "і".

Такой прогноз для ТСН.ua сделал астролог Алексей Кириченко, акцентировав на главных событиях войны в Украине до конца 2024 года.

"В мае этого года прогнозируются события, которые будут на нас влиять стабилизирующее. Прогнозирую, что где-то с мая будет меньше гибнуть военных. Я прогнозирую события, которые дадут понять, что ситуация станет не столь страшной", — сказал он.

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По словам Алексея Кириченко, июньский саммит мира в Швейцарии будет проходить под влиянием майских международных встреч, во время которых прогнозируются шаги к тому, чтобы страны лучше договорились.

"В сентябре и начале октября будет подчеркнутая неопределенность. Будет не окончание всего, а неопределенность. Затемнение солнца в Весах с октября подчеркнет темы переговоров. Можно прогнозировать переговоры, которые не поставят точки над "i", — прогнозирует астролог.

Также Кириченко считает, что в военных действиях очень важные процессы будут происходить зимой и весной следующего года.

“Я не считаю, что они будут страшными. Зимой планета Марс будет ретроградна в знаке Рака. Марс в Раке был прошлой весной, когда говорили о контрнаступлении, но вперед не шли. Знак Рака означает ползти назад", — подытожил он.

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Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предвидела "страшные события" в России. Она отметила, что Кремль устроит внутри РФ геноцид.

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