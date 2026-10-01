Главные заявления Путина на "Валдае": что сказал о войне в Украине, ядерном оружии и будущем мировом порядке

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» вновь заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины, озвучил условие для её завершения, пригрозил Западу ядерным оружием и предсказал формирование нового мирового порядка.

Основные заявления президента России собрал ТСН.ua.

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Путин вновь заявил, что Россия якобы «защищается»

Говоря о войне против Украины, Путин в очередной раз попытался возложить ответственность за её начало на Киев и Запад. По его словам, Москва якобы не начинала боевых действий, а лишь «защищается» от внешней агрессии.

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«Правда об Украине заключается в том, что не Россия начала войну, а с Россией начали войну», — заявил глава Кремля.

Он также повторил утверждение о якобы «преследовании россиян» в Украине и назвал русофобию и убийства россиян, по его словам, частью государственной идеологии Украины.

«Не следовало превращать русофобию и убийство россиян в государственную идеологию в Украине», — сказал Путин.

Эти заявления являются типичным повторением российской версии причин войны, которую Кремль использует для оправдания агрессии против Украины.

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Путин назвал условие прекращения войны

В то же время российский президент заявил, что Москва якобы заинтересована в скорейшем прекращении боевых действий путем переговоров. При этом в числе целей России он вновь назвал нейтральный статус Украины.

«Нейтральный статус Украины остается одной из целей России», — подчеркнул Путин.

Таким образом, даже говоря о переговорах, глава Кремля продолжил озвучивать условия, предусматривающие ограничение внешнеполитического и оборонного выбора Украины.

Путин заявил о значительных «успехах» на фронте

Отдельно Путин коснулся ситуации на фронте и заявил о якобы значительном продвижении российской армии.

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«Ситуация в зоне проведения специальной военной операции активно развивается, и только за сентябрь Россия взяла под контроль 1301 квадратный километр», — сказал он.

Эти слова представляют собой заявление российского руководства о ходе боевых действий и не означают независимо подтвержденного контроля РФ над указанной территорией.

Путин отверг ограниченное перемирие

Путин также объяснил, почему Москва, по его словам, не соглашается на предложения о взаимном прекращении ударов по определенным объектам. Он привёл возможный сценарий, при котором Украина прекращает атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, а Россия — на украинские корабли и гражданские грузы.

«А как же наши другие гражданские грузы, такие как нефть и нефтепродукты?» — заявил Путин.

Он пожаловался, что из-за санкций российская нефть и дизельное топливо якобы не могут попасть на мировой рынок. По словам президента РФ, в такой ситуации прекращение ударов по украинским целям в обмен на аналогичные шаги Киева в отношении российских объектов выглядело бы для Москвы «бессмысленным».

Путин также заявил, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям якобы нанесли РФ ущерб в размере около 1% ВВП, преуменьшив экономические последствия этих атак.

Москва следит за поставками оружия в Украину

Кроме того, Путин заявил, что Россия отслеживает, откуда в Украину поступает вооружение. При этом он отметил, что это якобы не означает подготовку ударов по предприятиям в странах, которые производят или поставляют оружие Украине.

«Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и предприятиям тех стран, которые поставляют оружие в Украину. Но это угроза, которую мы должны четко осознавать, оценивать и иметь в виду», — заявил он.

Путин добавил, что российские вооружённые силы и военная разведка должны понимать, откуда исходят такие угрозы, и «внимательно следят за этим».

В то же время глава Кремля заявил, что Россия якобы не планирует нападать на другие государства.

«Россия не собирается ни на кого нападать — ни в 2029 году, ни в 2030 году, ни в 2050 году», — сказал он.

Путин вновь прибег к ядерной риторике

Отдельный раздел выступления Путина был посвящён ядерному оружию. Он заявил, что гарантий неиспользования ядерного оружия в настоящее время якобы нет, а мир может очень быстро приблизиться к «точке невозврата».

«Момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех», — заявил президент РФ.

Намекая на возможность ядерной эскалации, Путин использовал метафору о ружье, которое в конце концов должно выстрелить.

«Если на сцене висит ружье, то в конце концов оно должно выстрелить», — сказал он, добавив, что на данный момент нет гарантий, что ядерные державы воздержатся от применения такого оружия.

Путин предсказал новый мировой порядок

Президент России также заявил, что человечество якобы приближается к «решающему моменту» из-за масштабных геополитических изменений.

По его словам, прежние нормы международного права, по-видимому, уже разрушены, тогда как новые нормы ещё не сформировались. Путин заявил о необходимости пересмотра сфер влияния и предположил, что государствам в конечном итоге придется договариваться с Москвой о будущем мировом устройстве.

«Всем рано или поздно придется договориться о принципах нового порядка», — заявил глава РФ.

По его словам, отход от того, что он назвал «западной гегемонией», якобы должен изменить ситуацию в мире к лучшему. В то же время Путин подчеркнул, что ответственность за общее будущее — «это не абстрактный лозунг».

Он также предсказал, что в ближайшее время международные конфликты, вероятно, будут продолжаться. При этом российский президент призвал избегать сценариев, которые могут привести к глобальной катастрофе и поставить человечество на грань выживания.

Путин заявил об угрозе «цифрового тоталитаризма»

Еще одной темой выступления стало развитие искусственного интеллекта. Путин заявил, что стремительное распространение ИИ может привести к обезличению людей и формированию общества, которое он охарактеризовал как «тупиковое, мрачное и антигуманное».

«Эксперты всё чаще говорят: распространение ИИ может стать очередной попыткой привести всех к обезличиванию», — сказал он.

Путин добавил, что человечеству ещё предстоит научиться жить с искусственным интеллектом. Отдельно он высказал предположение о возможности появления «цифрового тоталитаризма», который, по его словам, при определенном развитии технологий может приобрести черты тоталитарных обществ прошлого.

«Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», — заявил российский президент.

Путин вспомнил о СССР и удивил заявлением о Януковиче

Владимир Путин также вновь обратился к ностальгическим высказываниям о Советском Союзе и заявил, что его распад якобы стал трагедией для миллионов людей.

По словам российского президента, «десятки миллионов человек» после распада СССР якобы «сразу оказались за границей». Таким образом, он вновь сослался на тезис о русскоязычном населении в бывших советских республиках.

Путин также обвинил советское руководство в «наивности, беспечности и слепом доверии к Западу», после чего вновь высказал претензии к западным странам.

«Несмотря на многолетние попытки России стать частью западной цивилизации, Российскую Федерацию пытались развалить», — заявил российский президент.

Кроме того, российский президент выступил с заявлением о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, который после Революции достоинства бежал в Россию. Путин утверждал, что Янукович якобы выступал за вступление Украины в Европейский Союз, но был против её вступления в НАТО.

«От власти отстранили человека [Януковича], который на самом деле поддерживал вступление в Евросоюз, но был против вступления Украины в НАТО», — сказал Путин.

В то же время ход событий 2013 года свидетельствует о том, что именно при президентстве Януковича украинские власти 21 ноября 2013 года приостановили подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Это решение вызвало массовые протесты на Евромайдане. Европейский парламент в своих документах отдельно осудил решение украинских властей под руководством Януковича отказаться от подписания соглашения, назвав его значительной упущенной возможностью для отношений Украины и ЕС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выступил на первом заседании Государственной думы девятого созыва. Во время выступления он много говорил о войне против Украины, оправдывал оккупацию украинских территорий и пытался убедить россиян, что экономика страны якобы остается стабильной.

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