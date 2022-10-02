"Главный маркер – это стратегическая инициатива": генерал ВСУ рассказал, как закончится война

Главный маркер окончания войны – это когда ВСУ будут диктовать оккупантам свою точку зрения по ведению боевых действий. То, что мы видим сейчас – это начало такой инициативы.

Об этом сказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона.

"Война – это дело всего государства и ВСУ отвечают за военный аспект борьбы государства против российского агрессора. Завершение войны – это восстановление границ по состоянию на 1991 год. Когда это произойдет, сложно прогнозировать, но каждый день мы работаем над тем, чтобы максимально приблизить этот момент. Что касается дальнейших действий, то должен быть договор со странами мира и с Россией, чтобы такая агрессия больше никогда не могла произойти против Украины", — пояснил Наев.

Командующий Объединенными силами ВСУ подчеркнул, что наступление Украины — это начало перехвата стратегической инициативы.

"Главный маркер – это стратегическая инициатива, когда наши стратегические действия будут во всех направлениях диктовать нашу точку зрения ведения боевых действий. То, что происходит сейчас – это перехват стратегической инициативы. То, что Украина наступает – это приближает нас к перехвату стратегической инициативы. Когда это произойдет, мы все ощутим", — подчеркнул генерал.

Напомним, генсек НАТО прокомментировал освобождение Лимана и похвалил ВСУ.

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