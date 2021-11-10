Главный палач донецкой "Изоляции" боится оставаться на свободе и не хочет своего обмена с боевиками

Главный палач донецкой "Изоляции" боится оставаться на свободе и не хочет своего обмена с боевиками

Находясь на скамье для подсудимых, Денис Куликовский рассказал, сколько времени он прятался в Киеве и почему не стремится возвращаться в Донецк.

Два месяца под стражей в следственном изоляторе Службы безопасности — такую меру пресечения избрал в среду, 10 ноября, Приморский районный суд Мариуполя для российского наемника Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч", который был главным палачом "Изоляции" — донецкого концлагеря для пленников.

В эксклюзивном разговоре с журналистами ТСН.19:30 Денис Куликовский рассказал, почему не планирует возвращаться в Донецк, сколько времени прожил в Киеве и что для него "Изоляция".

"Изоляция" — бывшее артистическое пространство в Донецке, которое боевики ДНР превратили в застенки. Главным тюремщиком здесь был именно "Палыч" — об этом рассказывают освобожденные из плена и, собственно, в этом он сам признался сегодня в суде.

"Это плохое место", — сказал бывший тюремщик в ответ на просьбу описать, что такое "Изоляция". О том, что там происходило, пообещал рассказать позже, во время судебного следствия.

Около года назад журналистка ТСН Марьяна Бухан провела потрясающее расследование, в котором сообщила, что "Палыч" может жить в Киеве, в спальном районе Троещина. Его соседи тогда даже рассказали, у кого главный палач "Изоляции" мог снимать жилье.

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Именно в Киеве Дениса Куликовского вчера задержали сотрудники СБУ. Находясь в суде он подтвердил журналистке ТСН, что проживал в столице с 2019 года.

За последний год он заметно осунулся, в маске и капюшоне - его не узнать. Адвокат просит "не мучить" своего подзащитного вопросами.

Однако сам "Палыч" никогда жалостлив не был. Его любимые пытки – когда пленников закрывали в гробах, били током, ломали пальцы, выбивали зубы.

На судебном заседании пытался побывать один из заключенных "Изоляции" – Олег Кулаков. Говорит, что отсидел в донецких застенках 9 месяцев как пленник. Вспоминает, что его мучитель всегда был пьян и сверхжесток. Однако в зал его как свободного слушателя не допустили.

Сегодня "Палыч" вернется в Киев, где, по решению суда, проведет два месяца в следственном изоляторе СБУ. Говорит, что под стражей чувствует себя безопаснее и заранее предупреждает – на обмен в Донецк не хочет. "Я не приехал сюда для того, чтобы возвращаться в Донецк", — говорит он.

По словам задержанного, его жена тоже находится в тюрьме — только вот в ДНР, сын Егор — с дедом на оккупированной территории.

Напомним, что 37-летнему Денису Куликовскому инкриминированы преступления, предусмотренные ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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