Главный санитарный врач рассказал, будут ли смешивать в Украине вакцины от коронавируса

Сейчас такую возможность изучает Великобритания.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, будут ли смешивать в Украине вакцины от коронавируса — то есть одну дозу делать одним препаратом, а вторую — другим.

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Об этом он рассказал 10 июня в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, по его словам, на сегодняшний день в Украине смешивание вакцин не предусмотрено.

"Если будут рекомендации ЕС или ВОЗ, то в стране есть механизмы, по которому мы можем адаптировать это (смешивание вакцин). Пока в Украине человек, который, например, вакцинирован первой дозой CoronaVac, вторую дозу такую же получит. Сейчас у нас не предусмотрено смешивание вакцин", — объяснил Кузин.

При этом он добавил, что сейчас в некоторых странах проводятся соответствующие исследования, которые только публикуются.

"Результаты предыдущих исследований в некоторых странах, которые сейчас есть, показывают в некоторых случаях, что это является эффективной мерой. Но они изучают опыт, который произошел случайно — когда поставки второй дозы задерживались, и люди вынуждены были прививаться другим типом. Сейчас эти данные только публикуются", — отметил главный санитарный врач страны.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. За этот период прививки уже получили более 1 млн украинцев. Центры массовой вакцинации начали открываться в регионах страны с 29 мая. Пока эти центры работают только в выходные дни. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава. Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и всех желающих, которым еще не пришло приглашение. Приоритет отдается пожилым людям.

На выходных, 12-13 июня, обещают, что более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 городах и Киеве.

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