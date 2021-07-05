Главный санврач Кузин объяснил, когда Украина достигнет коллективного иммунитета от коронавируса

По данным ВОЗ, достаточный уровень коллективного иммунитета — 75-80%.

Главный санврач Украины Игорь Кузин объяснил, когда Украина выйдет на коллективный иммунитет от коронавируса и сколько нужно для этого провакцинировать людей.

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Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua

"Надо начинать по крайней мере из этих 10 млн прививок. Это для нас план минимум до конца лета. Мы работаем максимально активно, чтобы нарастить скорость по всем фронтам: центрам массовой вакцинации, мобильным бригадам. Это тяжелая работа не только на уровне Минздрава. Самое сложное именно на областном уровне. Работаем днем и ночью, планируем логистику, как развести, подготовить персонал. Есть четкий план, как выполнить эти 10 млн прививок. Надеемся, что у нас получится", — заявил Кузин.

По поводу коллективного иммунитета он отметил, что сейчас о нем говорить рано, поскольку количество провакцинированных украинцев и тех, которые уже переболели, не слишком большое.

"Я бы не надеялся на коллективный иммунитет слишком сильно. Количество украинцев, которое переболело, не является слишком большим. Простая математика показывает, что это около 2,5 млн человек. Мы имеем предварительные цифры исследования по определению тех, кто переболели. Результаты будут опубликованы в середине июля... Предыдущие цифры говорят, что по крайней мере 32% населения переболело коронавирусной болезнью... Поэтому, если 32% уже имеют иммунитет, плюс если мы сделаем 10 млн прививок, и, учитывая текущие темпы вакцинации, в осенний период выйдем где-то на 50-60% иммунитета. Однако это недостаточный показатель, чтобы мы не фиксировали осеннего подъема заболевания", — объясняет главный санврач страны и добавляет, что достаточный уровень коллективного иммунитета по данным ВОЗ — 75-80%.

"ВОЗ говорит о 75-80% — как старт, чтобы мы могли говорить о более-менее сформированном коллективном уровне ответа. Поэтому, скорее всего, мы столкнемся с осенней волной. Она может быть вызвана, как распространением болезни среди невакцинированных или непереболевших. Так и тем, что мутировавшие штаммы, особенно "Дельта", который сейчас распространяется быстрее, чем другие. В Украине он тоже зарегистрирован и, вероятно, мы с ним будем сталкиваться осенью. А к коллективному иммунитету мы подойдем ближе к концу этого года", — подчеркнул Кузин.

Полный текст интервью с главным санитарным врачом Украины, читайте на сайте ТСН.ua по ссылке.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин о распространении штамма "Дельта" в Украине

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