Главный санврач Кузин получил бустерную дозу в небольшой амбулатории под Черниговом и пообщался с селянами

Главный санврач Кузин получил бустерную дозу в небольшой амбулатории под Черниговом и пообщался с селянами

С медиками, проводящими вакцинацию, обсудил, с какими вызовами сталкиваются и как можно улучшить их работу.

Главный санврач Украины Игорь Кузин получил бустерную прививку против COVID-19 в селе Киенка Черниговской области, где побывал с рабочим визитом. Поехал туда, чтобы ознакомиться с работой мобильных бригад по иммунизации непосредственно на местах. Выбрал для этого Киенскую территориальную громаду, поскольку здесь один из самых низких темпов охвата вакцинацией среди пожилых людей – 9,3% жителей получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Медики отмечают необходимость вакцинации, особенно группам риска. Большинство мобильных бригад направили в села, где, главным образом, проживают пожилые люди. Им ттруднее всего добраться до больниц — 21 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

По словам Кузина, проблемой для пожилых людей также остается получение и использование 1000 гривен по программе "Є-підтримка". Во время общения отметил, что вскоре указанные средства можно будет потратить на лекарственные средства.

В феврале COVID может заболеть до миллиона граждан - хотят ли люди вакцинироваться | Новости Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Главный санврач Украины Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости новым штаммом коронавируса "Омикрона". По его словам, около 1 миллиона украинцев могут заболеть уже в феврале.

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