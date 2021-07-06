Главный санврач назвал, сколько украинцев вакцинируют от коронавируса до конца лета

Сейчас, по его словам, темпы вакцинации немного отстают, но это не критично.

Главный санврач Украины Игорь Кузин назвал количество украинцев, которое Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса до конца этого лета.

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Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сначала пообещал, что за лето провакцинируют 10 млн украинцев, а потом сказал, что оговорился, опустив планку до 5 млн.

Так 10 или 5 млн прививок?

"10 млн прививок. Но поскольку мы используем двукратную вакцинацию — это 5 млн человек", — объяснил Игорь Кузин и добавил, что для этого мы должны делать более чем 120 тыс. прививок в сутки, но сейчас мы немного отстаем.

Так, по состоянию на 6 июля в Украине вакцинировали почти 3 млн, из них получили 1 дозу — 2 100 538 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 898 076 человек. За сутки 5 июля провакцинировано 73 234 человека.

На вопрос с такими темпами успеем ли мы, главный санврач ответил: "Надеемся. Сейчас мы немного отстаем. Однако я бы не назвал это отставание критическим. Мобилизуется много довольно разных механизмов. Мы видим, что основным препятствием к адекватным темпам является именно факт наличия вакцины. То есть, регионы могут даже больше, если заработают. Однако у них иногда бывает недостаточное количество вакцин, они не успевают доехать, или она еще растаможивается, проходит лабораторный контроль, поэтому они сейчас не используют свои мощности на 100%".

Полный текст второй части интервью с главным санитарным врачом Украины, читайте на сайте ТСН.ua по ссылке.

На какие вакцины от COVID рассчитывать украинцам

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