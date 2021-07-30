Главный санврач рассказал, когда и при каких условиях в Украине начнут вакцинировать детей

Главный санврач рассказал, когда и при каких условиях в Украине начнут вакцинировать детей

В Украине для вакцинации подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что со следующей недели можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" 30 июля.

Приказ подписан на этой неделе, и, по сути, со следующей это можно будет сделать... Вакцинация подростков доступна только по показаниям - или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом", — объяснил Кузин.

Главный санврач отметил, что есть четкий алгоритм, согласно которому можно будет вакцинировать от коронавируса подростков.

"Есть четкая инструкция, алгоритм, как это надо делать - основа состоит в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким заключением он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром", — отметил он и добавил, что в Украине для прививания подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.



Также Кузин отметил, что сейчас массовая вакцинация детей не предвидится.

Напомним, в Украине прививочная кампания стартовала 24 февраля. За этот период в страны уже сделали более 5 млн прививок: одну дозу получили — 3 437 629 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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