Главный санврач рассказал, когда Украина наладит производство тест-систем, чтобы не закупать в РФ

Главный санврач рассказал, когда Украина наладит производство тест-систем, чтобы не закупать в РФ

Большинство тест-систем для выявления коронавируса закупаются в России и переупаковываются.

В Украине до конца 2021 года планируют представить несколько прототипов отечественных тест-систем и показать механизм, каким образом сможем использовать отечественного производителя для закрытия потребностей фармацевтического сектора.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ТСН.ua.

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Кузин отметил, что Украина в этом году больше фокусируется на медицинских средствах, которые позволят проводить диагностику, например, мутировавших штаммов или особо опасных инфекционных болезней:

"Сейчас большинство этих тест-систем закупается или в РФ и переупаковывается на территории страны, или это европейский рынок, который откровенно заявляет большую стоимость одной тест-системы. Поэтому до конца года мы сможем показать несколько прототипов отечественных тест-систем и представить механизм, каким образом сможем использовать отечественного производителя для закрытия потребностей фармацевтического и сектора биобезопасности", — рассказал главный санврач Украины.

Чтобы не закупать перепакованные российские тест-системы (чтобы Украина могла сама себя обеспечить), необходимо не так много времени:

"Если говорим о диагностических изделиях — их производство является относительно простым. Даже частные структуры на примере COVID-19 показали, что это возможно менее чем за год. Сейчас уже есть опыт, частные структуры могут достаточно быстро перенастроить свое производство. Даже сейчас они производят украинские тест-системы, которые используются для диагностики COVID. Поэтому сам прототип мы сможем получить достаточно быстро — в I-II квартале 2022 года", - отметил Игорь Кузин.

По мнению спикера, запуск производства может быть ограничен лишь прохождением довольно сложной бюрократической процедуры: формирование цены, механизма государственного заказа, недопущение монопольного положения.

"Ориентировочно через год мы сможем возобновить производство по крайней мере критических позиций именно по диагностическим средствам. Речь идет о иммуноферментных методах анализов и ПЦР — это простые тест-системы, которые закупаются в очень большом количестве, в частности в России", — подытожил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Напомним, главный санврач Украины назвал сроки восстановления производства вакцин и создание собственной от COVID. Сейчас над разработкой украинской вакцины от коронавируса работает три команды.

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