Главный санврач страны рассказал, когда мы снимем маски и вернемся к докоронавирусной жизни

Главный санврач страны рассказал, когда мы снимем маски и вернемся к докоронавирусной жизни

Для закрытых помещений скорее всего маски останутся еще на долгое время.

Когда мы наконец снимем маски и вернемся к нормальной докоронавирусной жизни.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

Так, по его словам, это может произойти только тогда, когда Украина достигнет адекватных уровней вакцинации или весь мир распрощается с коронавирусной болезнью.

"Думаю, все уже привыкли к маскам. На самом деле, я бы не советовал их снимать. Почему? Несмотря на уже проведенную вакцинацию, на то, что часть людей, которые переболели, даже на фоне улучшения эпидемических показателей международные организации, ВОЗ, CDC вводят дополнительную норму даже для вакцинированных людей продолжать носить маски, особенно, когда мы находимся в замкнутом пространстве или если у нас недостаточный уровень вентиляции и мы не можем гарантировать, что люди не заразятся. Поэтому для закрытых помещений скорее всего маски останутся еще на долгое время, пока мы не достигнем адекватных уровней вакцинации или пока весь мир не попрощается с коронавирусной болезнью", — объяснил Кузин.

Он также добавил, что к коллективному иммунитету Украина подойдет ближе к концу этого года.

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