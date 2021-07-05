Главный санврач Украины назвал сроки возобновления производства вакцин и создания собственной от COVID

Сейчас над разработкой украинской вакцины от коронавируса работает три команды.

Главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса и когда мы начнем производить у себя уже существующие препараты, как это делает, например, Индия.

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Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, по его словам, на сегодняшний день в Украине над разработкой украинской вакцины от COVID-19 работает три команды, однако они находятся еще на достаточно раннем этапе теоретического обоснования или доклинического этапа испытания препарата.

"Разработка вакцины на территории страны собственным интеллектуальным потенциалом — это дело не такое простое, как казалось сначала. Сейчас у нас есть три научных команды, которые проводят такие разработки. Две из них являются представителями Национальной академии наук. Это наши отечественные ученые. Одна разработка ведется академиком Андреем Сибирным во Львове, другая — это Институт биохимии имени Палладина. Профессор Сергей Комиссаренко является руководителем этой команды. Также разработкой вакцины занимаются по крайней мере две частные компании: украино-американский проект, исследователь Михаил Фаворов вместе с "Диапроф-Мед" (у них уже есть готовый прототип, но они еще не вышли на клинические испытания); фармпроизводитель "Индар", который готов даже не разработать вакцину, а локализовать ее у себя. Я верю в украинских ученых и уверен, что рано или поздно они нам продемонстрируют свои результаты и прототип украинской вакцины все же появится. Несколько недель назад была встреча в стенах НАН, где эти две команды представили предварительные результаты исследований. Они на довольно раннем этапе теоретического обоснования или доклинического этапа испытания вакцины. Но они работают над этим", — рассказал Кузин.

Что же касается локализации (ред. — производства на территории страны уже существующих вакцин), то тут государство продвинулась немного дальше, говорит главный санврач страны.

"Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть заинтересованность со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализацию. Самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, например CoronaVac или мРНК-вакцины, потому как такой технологический цикл является относительно простым. До конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий", — сообщил Кузин и добавил, что рано или поздно мы начнем возобновлять производство вакцин.

Главный санитарный врач Украины отметил, что восстановление производства вакцин — это достаточно длительный процесс.

"Это не год, не два и даже не три. Это до пяти лет. Это по крайней мере выход на то, чтобы говорить о готовности к выпуску вакцин", — отметил он и поделился, что в сентябре-ноябре мы будем иметь информацию, какие площадки вероятнее всего будут использоваться для дальнейшей дискуссии с ВОЗ для возобновления такого потенциала.

Полный текст интервью с главным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным, читайте на сайте ТСН.ua по ссылке.

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