Главный судья Одессы "забыл" указать в декларации недвижимость в Майами: что еще туда не попало

Журналисты продолжают замечать как чиновники "забывают" указать свое реальное состояние и имеющееся имущество в декларациях. В этот раз медийщики обратили внимание на главного судью Одессы.

Как выяснилось, семья прикупила жилье в Майами и не только. О том, что накопили журналисты, идет речь в эксклюзиве TSN.UA.

Новый коррупционный скандал?

Журналисты "Следствия инфо" опубликовали новое расследование об имуществе госслужащего. На этот раз в центре внимания — председатель Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин. Он задекларировал компанию жены в США, владеющей апартаментами в Майами стоимостью 310 тыс долларов или если переводить в гривне, то это около 12 млн гривен.

Заработки самого судьи и его жены, преподавательницы Одесской юридической академии и адвоката Нелли Голубевой, пишут журналисты, не разрешают такие расходы. В декларации не указаны ни расходы на покупку этой недвижимости, ни факт появления кредитных обязательств, если предположить, что Голубева приобрела ее в ипотеку. Согласно реестру компаний Флориды, 13 февраля 2023 года супруга председателя Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина открыла в США фирму OCEAN PROJECT 828 LLC.

"Согласно официальным записям округа Бровард штата Флорида (Broward County), квартиру площадью 105 кв м (1130 кв. футов) по адресу 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компания Голубевой приобрела 10 марта 2023 года. По данным профильных сайтов по продаже недвижимости в Майами, апартаменты размещаются в 10-этажном многоквартирном доме постройки 1976 года в нескольких сотнях метров от побережья Атлантического океана. для барбекю, хранилище для велосипедов, ультрасовременный тренажерный зал, теннис, круглосуточную охрану с охраной лба.

Сколько заработала семья?

Журналисты отмечают, что дом расположен «рядом с пляжами, ипподромами, казино, набережной "Голливуд", пристанями, торговым центром "Aventura", ресторанами, магазинами". В дополнение к квартире идет паркоместо. Также в описании указано, что квартира готова к сдаче в аренду.

Между тем, в декларации Чванкина также есть упоминание о нескольких счетах, которые жена открыла в американских банках.

На момент подачи декларации, то есть на конец 2023 года, на них было размещено около 52 тыс долларов. Но в целом, состояние Чваркина и Голубевой не позволяет приобретение такой недвижимости. Квартиру приобрели в марте 2023 года.

В декларации за 2022 год глава Киевского райсуда Одессы указал 9,7 млн грн доходов. Из них 1 миллион 700 тысяч гривен – это его зарплата, еще полмиллиона – зарплата жены Нелли Голубевой, которую она получила в Одесской юракадемии. Еще почти 3 миллиона жена судьи заработала, занимаясь предпринимательской деятельностью. Ее основной КВЭД ФЛП — деятельность в сфере права, она также имеет адвокатское свидетельство. Еще 4 миллиона 600 тысяч гривен семья заработала на процентах от депозитов, инвестициях в облигации государственного внутреннего займа и отчуждении имущества. При этом судья Чванкин задекларировал 3 млн грн расходов на покупку облигаций внутренних государственных займов и обновление собственного автопарка. Расходы его жены неизвестны.

Состояние на конец 2022-го года

По состоянию на конец 2022 семья накопила наличными, а также на депозитах в гривне, долларах и евро более 16 миллионов гривен. Часть средств семья также содержит в Австрии, где в 2022 году жена с дочерью, вероятно, получили убежище, в декларации указан вид на постоянное место жительства, однако не указано, в каком жилье жила семья.

Что говорит судья?

Ну и по классике, когда журналисты "Следствия.Инфо" звонили судье Сергею Чванкину, он не брал трубку, писали в WhatsApp — не прочитал сообщение. А его жена Нелли Голубева пошла по другому пути и вообще заблокировала номер телефона журналистов. Кроме того, медийщики отправили запрос о комментарии в Киевский районный суд Одессы, но на момент выхода материала ответа не получили.

К этой семье внимание приковано давно!

Что интересно, ранее Общественный совет добродетели в своем заключении о несоответствии судьи критериям добродетели и профессиональной этики отмечал, что состояние Чванкина и его семьи имеют сомнительное происхождение еще до его карьеры судьи с начала 2000-х годов. В частности, речь шла о недостаточном количестве средств для приобретения недвижимости родителями жены и другими родственниками, которые затем передавали имущество в пользование семье Чванкина-Голубевой, покупку такой недвижимости в элитных жилых комплексах и коттеджном городке по явно заниженным ценам. А судя по опубликованной декларации судьи у семьи действительно достаточно много имущества. Две квартиры, паркоместо, садовый дом и земельный участок.

Также в декларации указано, что есть имущество среди объектов незавершенного строительства. Там еще 5 квартир, все они, кстати, записаны на жену. Стоимость этих квартир не указана, вместо этого написано, что объект полностью или частично построен из материалов или за счет субъекта декларирования или члена его семьи.

К слову, ранее журналисты проекта "Схемы" нашли элитную недвижимость в Дубае (ОАЭ), принадлежащую родственникам бывших украинских чиновников, нардепов, судей и прокуроров.

Напомним, ТСН.ua со ссылкой на информацию расследователей "Следство.Инфо", что заработки самого судьи и его жены, преподавательницы Одесской юридической академии и адвоката Нелли Голубевой, не разрешают таких расходов. В декларации не указаны ни расходы на покупку этой недвижимости, ни факт появления кредитных обязательств, если Голубева приобрела ее в ипотеку.

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