Главный удар России за 4 года: почему появилась «дыра» во время обстрела Киева

Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил причины попадания по Кабмину

Ракетно-дроновый удар России по Киеву в ночь на 7 сентября стал первым с начала полномасштабного вторжения, когда в столице погибли не только люди, но и произошло попадание в здание высшего органа исполнительной власти Украины — Кабмина. В последние два года ракеты и дроны попадали в здания, которые находились в считанных сотнях метров от Министерства обороны и Офиса президента Украины, но все же здания этих ведомств не подвергались разрушениям. Сейчас ситуация поменялась.

Свое мнение касательно повреждения здания Кабмина высказал офицер ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов .

«Вот только не надо победных реляций – мол, летели 805 шахедов, а мы почти все сбили (747). Если бы это было так, то откуда столько пожаров, разрушенных жилых домов, пораженных военных объектов (а они есть — всем известно)», — написал Касьянов на своей странице в соцсети.

И добавил: «Если ПВО так активно уничтожает «Шахеды», то почему это делает над Киевом и другими городами Украины, почему не в поле, не на всем протяжении от границы/ЛБС до места попадания?… Мне возразят, что да — уничтожают, уничтожают много, а вот эти, мол, пролетели, просочились… А не много ли? — Горящее здание Кабмина на Грушевского — это еще не повод задуматься? Или слишком поздно?..»

Россия «придавила» ПВО Киева?

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua высказал мнение о том, что, на его взгляд, последствия атаки стали такими не из-за «дыры в ПВО столицы», а, вероятно, из-за того, что российская армия на этот раз «придавила» систему Киева.

«Я считаю, что говорить о «дыре» не совсем корректно. О чем следует говорить, так это то, что россияне значительно масштабировали количество дронов, которые они использовали во время этой атаки. За счет увеличения численности, Россия смогла «придавить» наши системы ПВО и добиться определенных результатов. Есть определенный предел боевой работы наших систем. Если враг применяет больше дронов, то возникают «дыры» в нашей обороне. На то же перезаряжание после использования боеприпаса нужно время», — говорит бывший спикер Генштаба ВСУ.

На вопрос о том, сделает ли Украина выводы после сегодняшней рекордной атаки, Селезнев ответил так: «Было 4 масштабных атаки фактически за последние две недели. Думаю, что оккупанты используют то, что накопили в течение августа, когда совершали не массированные атаки. То есть запас у них еще есть. Нам нужно работать по объектам, где производятся эти дроны и откуда они запускаются. Попадание в правительственный квартал — это четкий сигнал со стороны Путина мировому сообществу о том, что разговаривать, уговаривать, убеждать его не стоит. Есть единственный действенный аргумент – это сила украинского оружия, украинского войска. Других вариантов нет. Если и дальше заниматься пустой болтовней, то Россия и дальше будет продолжать атаковать Украину. Нужно извлечь урок о том, что безнаказанное зло кратно умножается».

Ранее сообщалось о том, что во время атаки РФ установила рекорд. Взрывы также гремели в Кривом Роге, Одессе и Сумщине.