Главный военком Киева: в первые месяцы войны очереди в военкоматы были очень большими

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки рассказал о первых днях полномасштабного вторжения и про утро 24 февраля для киевских центров комплектования.

Центры комплектования и социальной поддержки в преддверии начала полномасштабной войны готовились к призыву на военную службу резервистов, поскольку за несколько дней до этого в Украине был введен режим чрезвычайного положения.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов.

"Было сделано их оповещение, осуществляли медицинское освидетельствование, согласовывали вопросы с воинскими частями, в которые мы должны были их направлять. Как люди военные, по нескольким признакам мы понимали, что противник готовится. 24 февраля, после того, как противник нанес ракетные и авиационные удары, мы получили сигнал боевой тревоги, оповестили личный состав. Обработали несколько сценариев наших действий. Наша задача – мобилизация человеческих и транспортных ресурсов. Я сразу дал команду личному составу получить оружие, боеприпасы, выставить охрану, обеспечить оборону городского центра комплектования, районных и сборного центра", – рассказал Максимов.

По словам полковника, от подчиненных из районов поступала информация, что многие скапливаются вокруг центров комплектования. Это были и военнообязанные, и резервисты. Очереди были очень большими.

"Как говорят, негде было яблоку упасть. В качестве шутки могу добавить, что была такая мечта комиссара, что тебе звонят и просят помочь призваться. Звонили и мне, и коллегам. Люди рассказывали об очередях и просили помочь дать возможность защищать страну. В очередях было много женщин. Приходили люди преклонного возраста. Это было не только в феврале, но и в марте, когда враг был под Киевом. Приходили и студенты-медики с лекарствами, предлагая в случае уличных боев оказывать медицинскую помощь. Приходил и юноша, которому на вид лет 17. Он так сказал нам: "Я знаю, что вы меня не возьмете в армию, но я пришел не с пустыми руками". Он принес "коктейли для Путина", около 10 бутылок", – резюмировал полковник.

Начало полномасштабной войны в Украине 24 февраля

Президент России Владимир Путин 21 февраля официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Уже на следующий день, 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование российской армии за границей. Фактически это было официальным разрешением Путину начать полномасштабную войну против Украины.

Утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Диктатор Путин объявил о планах демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Сразу после обращения президента России Путина во всех крупных городах Украины раздались взрывы. Россия начала полномасштабную войну против Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение. Только в первый день российского нападения погибли 137 украинских военных и гражданских лиц.

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