Главу Летной академии и его помощника задержали на взятке

За взятку им грозит 10 лет за решеткой.
В Кропивницкому на взятке в 20 000 долларов задержали руководителя учебного заведения и его подчиненного.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
По данным правоохранителей, глава Летной академии требовал деньги от директора местной компании, с которой заключил соглашение о подготовке студентов.
Компания из года в год тренировала пилотов на своих самолетах и за это получала финансирование из бюджета. В этом году, утверждают в прокуратуре и СБУ, в Летной академии фирме поставили ультиматум: за сотрудничество надо заплатить.
Директора учебного заведения и его подчиненного, который вел переговоры, задержали на горячем, когда те брали деньги.
За взятку им грозит 10 лет за решеткой.