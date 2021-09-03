Главу Летной академии и его помощника задержали на взятке

Главу Летной академии и его помощника задержали на взятке

За взятку им грозит 10 лет за решеткой.

В Кропивницкому на взятке в 20 000 долларов задержали руководителя учебного заведения и его подчиненного.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

По данным правоохранителей, глава Летной академии требовал деньги от директора местной компании, с которой заключил соглашение о подготовке студентов.

Компания из года в год тренировала пилотов на своих самолетах и за это получала финансирование из бюджета. В этом году, утверждают в прокуратуре и СБУ, в Летной академии фирме поставили ультиматум: за сотрудничество надо заплатить.

Директора учебного заведения и его подчиненного, который вел переговоры, задержали на горячем, когда те брали деньги.

За взятку им грозит 10 лет за решеткой.

Новости Украины: в Кропивницком на взятке в 20 тысяч долларов задержали руководителя учебного заведения

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