"Глаза Гостомеля" или "корректировщика из народа": ТСН нашла таинственного наводчика, который помог отбить аэродром

В Сети пишут, что Руслан был один, но это неправда, у него была целая группа, до 30 человек.

В первый день полномасштабной войны, когда россиянам удалось временно захватить аэродром, ударить по врагу могли только пушки, тогда же нашелся таинственный корректировщик украинской артиллерии, говорится в ТСН.

24 февраля 2022 г. из гостомельского аэропорта, в режиме реального времени Руслан наводил артиллерийский огонь на головы оккупантов и отчитывался "скринами" карт.

Тогда 34 российских вертолета долетели в Гостомель около 8 утра. Бой им, еще на подлете, а впоследствии и на самом аэродроме, дали солдаты Национальной гвардии, но силы были не равны. Ближе к вечеру аэропорт был захвачен более тремя сотнями российских десантников.

Уверенности в том, что Гостомель не откроет оккупанту путь на Киев не было. Враг рассчитывал еще в первый день посадить здесь 5 крупных транспортников с десантом, чтобы помешать этому и возникла потребность в корректировщике артиллерии.

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В недостройке рядом с аэродромом был опорный пункт "корректировщики из народа" Руслана, как его впоследствии окрестили в Сети. С крыши аэропорт виден кое-как, но выбор был не велик. В Сети пишут, что Руслан был один, но это неправда, у него была целая группа, до 30 человек.

Первые часы помогал и дрон, затем россияне заглушили сигнал. Поскольку украинцы уже били по россиянам издалека, они понимали, что где-то есть корректировщик, говорит товарищ Руслана, Геннадий, который он тоже тогда был здесь. Чтобы их обезвредить вражеские вертолеты, облетали периметр аэропорта и обстреливали близлежащие здания просто наугад. Но, говорит, корректировать артиллерию все равно было верным решением. "В любом случае мы показали, что мы есть, это необходимо. Во всех тактических учебниках, книгах пишется: если вы встретили врага, необходимо встретить плотным огнем. Там люди, а люди боятся, они понимают, что их видят, по ним стреляют”, — говорит Геннадий, который был одним из защитников аэропорта вместе с Русланом.

Сколько стреляющих россияне не знали, поэтому не чувствовали себя свободно, и не отправились на Киев сразу. Поэтому тактическая задача — сдержать врага до прихода наших боевых подразделений, да еще помочь уничтожить часть вражеских вертолетов, была выполнена.

Хотя в Сети Руслана прозвали "корректировщиком из народа", но он не просто народный мститель, а боец с опытом. У Руслана есть позывной "РЕМ", за спиной немало боев, в том числе в Донецком аэропорту. Во время корректировки арты официально не был военным, поэтому в Интернете и получил прозвище "корректировщика из народа". Что с одной стороны разрушает миф о рядовом парне, а с другой, доказывает — что "Глаза Гостомеля" — были уверены и профессиональны.

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