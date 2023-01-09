"Глаза открываю, а оно все как в гробу": работники обстрелянного рынка в Харьковской области рассказали о пережитом

Россияне ударили ракетами С-300 по Харьковщине, в освободившемся поселке Шевченково попали в местный рынок. Две женщины — 50 и 60 лет погибли, еще шесть человек ранены, среди них 13-летний ребенок, говорится в ТСН.

После попадания десятки ларьков разрушены, избиты также соседние жилые дома.

Окровавленную Софийку полицейский вынес на руках с местного рынка, обломок попал ребенку в шею у сонной артерии. Бабушка девочки - Надежда Павловна - владелица мясного магазина - взяла Софийку с собой на работу, чтобы ребенок не скучал сам дома, пока родители на работе. В половине десятого утра после ракетного удара женщина погибла под завалами. “Мы приняли мясо во вторник. Мы каждый понедельник принимаем тушу, разделяем, рабочий процесс. И в этот момент какой-то хлопок, и все. Или потеряла сознание?! В ушах зазвенело. Глаза открываю, а все как в гробу, честно”, — рассказывает коллега погибшей Нина.

Она добавляет, что спасатели вовремя ее отрыли, потому что под завалами уже не могла дышать.

Вырва от ракеты прямо на входе в магазин. "Одна нога была под кирпичом, а потом увидела свет, руку вытянула, начала кричать. Это такое мгновение, что я даже вам объяснить не могу. В рубашке родилась”, — говорит женщина.

Ракетный удар застал на работе и жену Владимира. Мужчина собирает уцелевший товар, пока ее оперируют в больнице. “Не хотела, но вышла. У нас прямо здесь косметика, надо подтапливать, чтобы не замерзла. Я услышал, ее привалило. Она за столом сидела с телефоном, я звоню ей, а она говорит: "Беги, меня привалило". У нее на голове порез”, — рассказывает мужчина.

У Владимира семья предпринимателей. Одной ракетой разгромило все имевшиеся магазины.

Грудь камней, обломки ракет разлетелись на несколько улиц. С десяток частных домов с разбитыми крышами и окнами. “Как бабахнуло и до самого неба было зарево, начался пожар. Потом начали выводить отсюда с окровавленной головой, девочку на руках уносили. Камни начали падать. Мне по спине какая-то глыба упала и все. Это только ухо мне оглушило”, — рассказывает о пережитой женщине.

Местный рынок обычно — многолюдное место в Шевченково, кроме понедельника, когда у предпринимателей выходной, но многие выходят по собственному желанию. “Понедельник – это у нас официально выходной день на территории рынка. Потому людей в это время не было. Если бы это был обычный рабочий день – погибших было бы гораздо больше”, – говорит директор рынка Алина Попова.

По данным полиции, от очередной атаки россиян погибли 2 человека. Одна женщина – под завалами, еще одна уже в больнице. Кроме того, шесть человек получили ранения.

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