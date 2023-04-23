Глаза в глаза с врагом: бойцы держат Бахмут на позициях рядом с россиянами, на сторону украинцев стал дождь

Севернее Бахмута, рассказывают пехотинцы "30-ки", стреляет почти все, разрывы тяжелых вражеских снарядов хоть и очень страшные, но превратились чуть ли не в обыденное явление, говорят бойцы.

От ливня русских бомб, мин и снарядов бойцам защититься помогает дождь, хотя и создает множество трудностей во фронтовом быту. К северо-западу от Бахмута, вдоль автодороги М03, оккупанты не оставляют попыток продавить украинскую линию обороны в сторону Славянска. Круглосуточно передовые позиции наших воинов враг бомбардирует там тяжелыми боеприпасами: с земли и с неба. Ценой невероятных усилий нашествия сдерживают бойцы 30-й механизированной бригады имени князя Константина Острожского и при первом удобном случае защитники контратакуют вражеские позиции, говорится в ТСН.

Навыки выживания на передовой обретаются почти ежеминутно, а боевого опыта мгновенно увеличивается, утверждает один из старейших здешних украинских защитников, когда нужно огнем поддержать своих, идущих на штурм. “Горячее было, горячо было! Наши на штурм шли и должны были их немного, чтобы они залегли”, — рассказывает военнослужащий 30 ОМБр “Босый”.

Севернее Бахмута, рассказывают пехотинцы "30-ки", стреляет почти все, разрывы тяжелых вражеских снарядов хоть и очень страшные, но превратились чуть ли не в обыденное явление, говорят бойцы. “Привыкли к ней уже и страха нет этого. Уже ничего подобного. За час было, где-то около 50 приходов. Бывают такие, нормальные дискотеки проходят”, — рассказывают военные.

Особенно неприятными взрывные "дискотеки" становятся, когда вражеские артиллерийские обстрелы из воздуха, а своей артиллерией и минометами бьют преимущественно наугад. “Бросают, пару мин в одну сторону, затем резко меняют направление. То есть такого конкретного направления, где они хотят здесь пройти, пока не определяется”, — убеждает военнослужащий 30 ОМБр “Сэм”

Вместо этого, совершенно понятна общая цель окупантов на этом участке — враг пытается давить по обе стороны стратегически важной трассы — М03. Еще более интенсивные обстрелы идут рядом, в районе Орехово-Василовки, расположенной в десятке километров северо-западнее Бахмута. Пехотинцы 30-й механизированной здесь стоят "глаза в глаза" с врагом. Без естественных преград на линии огня. "Днем они сюда не пойдут, у нас чистое поле, куда им? Все смотрит. И дождь пока наш защитник”, - говорит “Босый”.

Погодные прихоти, хоть и придают сложности во фронтовом быту, в этот день стали на сторону украинского войска. Конечно находиться в такую погоду под открытым небом не слишком комфортно и передвигаться по грязи сложновато, но с другой стороны, говорят украинские воины, враждебная арта в такую погоду работает по меньшей мере не так интенсивно. Но, самое главное – и не очень точно.

Руководитель одного из медицинских экипажей 30-й механизированной говорит, они сразу и точнее любых прогнозов осознают, что такая погода на стороне наших защитников. "Оно влияет и на боевые действия и на нашу работу. Более-менее мы с вами общаемся, значит, у нас работы много нет”, — рассказывает съемочной группе ТСН майор медицинской службы 30 ОМБр Роман Шарипов.

Когда сутки на передовой проходят без потерь, это очень прибавляет сил, говорят наши воины. Бить русских, признаются пехотинцы княжеской бригады, больше всего вдохновляет – поддержка самых родных. “Внучка меня ждет! Мне видео прислала на день рождения такое хорошее! Все девенки ждут меня…”, — делится “Босый”.

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