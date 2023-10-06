Global Teacher Prize Ukraine во второй раз отметит учителей военного времени и подарит 4 млн грн на образовательные мечты

Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine, которая с 2017 года отмечает учителей-агентов образовательных изменений, во второй раз собирает истории учителей, чтобы задокументировать их опыт и вклад в защиту и развитие образования во время войны. Некоторые из этих историй украинцы увидят 7 октября в 21.00 в эфире телемарафона "Единые новости".

3 октября 2023 года, Киев — Global Teacher Prize Ukraine 2023 собрала более полутысячи историй учителей со всей Украины.

Главная цель премии во время полномасштабной войны – рассказывать об истории учителей, чтобы таким образом поблагодарить их и отметить важность их труда.

7 октября на церемонии организатор премии, общественный союз "Освіторія", покажет истории, олицетворяющие украинское учительство военного времени:

Учителей, несмотря на войну, оккупацию и пытки, продолжают оберегать украинское образование;

Открытых к экспериментам педагогов, изобретающих новые форматы для преподавания в школах;

Новое поколение учителей, которые вдохновлены и полны идей того, какой должна быть школа будущего;

Педагоги, обучающие детей в бомбоубежищах, во время тревог, в госпиталях;

Воспитателей, которые беспокоятся о самых маленьких украинцах в детских садах.

Global Teacher Prize Ukraine

Кроме того, в этом году педагоги подавали идеи инициатив по возобновлению образования на деоккупированных территориях. На церемонии отметят четырех авторов лучших идей, а каждый из учителей получит по 1 млн. гривен для реализации своего проекта.

"Сейчас творится история новой Украины, и в ней будут новые герои: военные, врачи, волонтеры, дипломаты, артисты, предприниматели… А наша миссия — чтобы в этот пантеон вошли учителя: те, кто учил в бомбоубежищах, лелеял нашу культуру и язык в оккупации, подвергаясь смертельной опасности, обрадовал детей, оказавшихся далеко от дома, дарил детям ощущение нормальной жизни в войне. Тех, кто ежедневно растит наше будущее. Мы делаем Global Teacher Prize Ukraine, чтобы ни одна из этих историй не была забыта" — говорит Зоя Литвин, глава общественного союза "Освіторія" и основательница Global Teacher Prize Ukraine.

Уже во второй раз с начала полномасштабного вторжения организатор премии Global Teacher Prize Ukraine, ГС "Освіторія", собирает истории учителей, чтобы зафиксировать памятные шаги, предпринятые ими для сохранения образования.

Global Teacher Prize Ukraine

Отмечена как учитель-творец изменений на Global Teacher Prize Ukraine 2022, учительница начальных классов Валерия Гукова: "Премия познакомила меня со многими заинтересованными и мотивированными специалистами, у которых я учусь, с которыми могу поделиться опытом. А также, в определенной степени и разрушила стереотипы среди молодых коллег и родителей о том, что учитель-профессионал должен быть исключительно почтенного возраста, с десятками лет опыта за плечами, даже чем-то далеким от детей".

Global Teacher Prize Ukraine – ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений, которая проводится с 2017 года в Украине. Премия призвана отметить достижения учителя не только относительно своих учеников, но и общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине.

Василий Дьяков, учитель истории и гражданского образования, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2020, поделился мнениями об участии в премии: "Интеграция в мировое педагогическое сообщество – это требование современности, а Global Teacher Prize Ukraine – ступенька к самосовершенствованию и пониманию векторов движения образовательного пространства. Все, кто хоть раз подавался на нее, уже становился победителем над серой обыденностью и стереотипами, консерватизмом образовательной системы".

Трансляция Global Teacher Prize Ukraine 2023 состоится 7 октября в 21:00 в эфире телемарафона Единые новости.

Global Teacher Prize Ukraine

Неизменным куратором премии является Наталья Мосейчук, ведущая телеканала 1+1 Украина и педагог по образованию. Информационную поддержку премии обеспечивают площадки группы 1+1 media – новостные сайты УНИАН и ТСН, утреннее шоу Завтрак с 1+1, а также платформа кино и телевидения Киевстар ТВ. Телемарафон "Единые новости" можно просматривать на телеканалах 1+1 Марафон, ICTV, Первый, Интер, Рада, а также на их YouTube-каналах и в приложении "Дія".

Global Teacher Prize Ukraine – ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только относительно своих учеников, но и общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине.

В этом году премия во второй раз будет отмечать учителей военного времени, борющихся за будущее для украинских детей. Больше на сайте: https://globalteacherprize.org.ua/

"Освіторія" — неприбыльный общественный союз, который с 2013 года помогает реформировать и развивать образование в Украине. Основатель Global Teacher Prize Ukraine. Больше на сайте: https://osvitoria.org/