Глобальное потепление: метеоролог ответила, когда в Украине будут расти пальмы

Нельзя однозначно сказать, в пользу или во вред Украине идет глобальное потепление – здесь 50 на 50.

Об этом рассказала Наталья Голеня, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра в интервью "Говорит Суханов".

По ее словам, аграриям нужно перестраиваться на другие культуры, которые можно выращивать при других температурных режимах и таким образом иметь урожай и даже два урожая.

"Но для этого нужна влага. Если будет дефицит влаги, то при столь высоких температурах у нас не будет урожая. Если не будет орошение – тоже… Так, чтобы пальмы у нас росли вследствие потепления, то нет. А вот виноград в северных регионах – да", – рассказала метеоролог.

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