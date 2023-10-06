Глобальное расселение украинцев после войны: шесть метрополисов, где будет бурлить жизнь

После окончания войны Украине не избежать глобального изменения расселения по стране. На сегодняшний день демографы определяют шесть крупных городов – Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков и пока оккупированный Донецк, которые являются основным звеном опорного каркаса расселения населения Украины, их еще называют метрополисами. Об их роли и проблемах расселения населения сайту ТСН.ua рассказал в интервью Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ.

Александр Гладун

Расселение украинцев после окончания войны – зачем оно необходимо и каким может быть?

После окончания войны проблема расселения населения будет очень актуальна в Украине. Нам нужно решить, что делать с приграничными территориями, расположенными рядом с Россией. Сейчас там очень опасно. Возможно, даже придется создавать какую-то зону, где вообще не будет населенных пунктов. Если же на этих территориях будет вестись экономическая или хозяйственная деятельность, нужно обеспечить безопасность людям.

Кроме этого, мы имеем большое перемещение людей через войну, которое уже произошло и еще будет происходить. Всего в Украине около 6 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а еще 6,2 миллиона человек, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, находятся за границей Украины.

То есть люди будут добровольно выбирать какой-то конкретный регион?

Да. Дело в том, что очень много внутренне перемещенных лиц потеряли свое жилье и переехали в центральную или западную Украину. Некоторые из них трудоустроились на новом месте и будут ли они возвращаться – большой вопрос. Поэтому нам нужен план развития всей послевоенной Украины с детализацией по областям, районам и возможно по территориальным общинам.

Если люди будут возвращаться на прежнее место жительства на юг и восток Украины, возникает проблема восстановления жилищной и коммунальной инфраструктуры, которые во многих городах разрушены. Важно понимать, какие там можно размещать предприятия, потому что если люди начнут возвращаться, то без работы там просто нечего делать, только будет рост криминала.

Демографы говорят о шести метрополисах – Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр и Донецк.

Что дает государству наличие метрополисов?

Метрополисы уже существуют в определенных пределах. Следует проанализировать состояние этих территорий и изучить их возможности, перспективы.

Есть такое понятие, как "экологическая емкость территории", то есть сколько конкретный город может впитать в себя населения, достаточно ли там природных ресурсов, воды, какая территория пригодна для застройки, проживания и ведения хозяйственной деятельности, а какая непригодна.

Кстати, метрополисы территориально могут расширяться, хотя сейчас труднее это делать, чем раньше, потому что рядом находятся границы территориальных общин и за ними закреплены, но они могут разрастаться и поглощать близлежащие населенные пункты.

Здесь нужно понимать, что метрополисы – это большие города, которые есть во всем мире. Они развиваются, идет непрерывный процесс урбанизации в Европе, Северной Америке, Азии. Для примера – Шанхай в Китае. Он вместе с пригородными территориями вмещает 24 миллиона человек. Это больше половины численности Украины.

Комплексное расселение населения позволит решить ряд проблем, возникающих после окончания войны и поможет в дальнейшем развитии всей территории Украины.

С демографической точки зрения мы выделяем шесть таких метрополисов – Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр и Донецк. Эти города имеют большой экономический потенциал – флагманы по внедрению новых систем хозяйствования и развития в различных сферах деятельности. И в решении вопроса расселения украинцев они продолжат играть важную роль.

Метрополисы – ключевое звено или каркас для расселения населения, они играют значительную роль в социально-экономическом и культурном развитии страны. В таких городах концентрируется экономическая деятельность, финансы, транспорт, высшие учебные заведения. Уровень жизни там значительно выше, чем в других населенных пунктах, хотя и уровень жизни дороже.

Метрополисы – ключевое звено или каркас для расселения населения/фото ТСН.ua

Метрополисы влияют на развитие прилегающих к ним территорий, а также влияют на развитие соседних регионов. Многие люди из пострадавших территорий ориентированы именно на эти города, потому что если они ищут работу, то ее там можно найти.

Расскажите какие особенности метрополисов?

Это самые большие по численности населения города Украины. По возрастной структуре населения там молодое, много студентов, люди, которые приезжают на заработки и остаются там жить. Из-за того, что эти города имеют младшую возрастную структуру, у них более высокий уровень рождаемости, чем в других городах Украины, где структура населения более старая.

В таких городах более динамичный рынок труда, сюда поступают инвестиции, здесь развивается бизнес. Есть возможность для ведения какой-то определенной деятельности, производственные мощности и рабочая сила. То есть, вынужденный переселенец сможет найти здесь работу или начать собственный бизнес.

Из всех шести метрополисов Харьков находится ближе всего к границе с Россией, поэтому важно позаботиться об усилении местной ПВО, как это сейчас сделано в Киеве. Ведь даже если война окончится, Россия может продолжать обстрелы украинских городов. Я не исключаю, что вокруг всех шести метрополисов нужно усилить ПВО. Относительно Донецка, он сейчас временно оккупирован, но мы его тоже рассматриваем как один из ключевых городов на востоке Украины.

Все эти города оказывают большое влияние на развитие прилегающих территорий, миграционные потоки и в определенной степени влияют на демографическую ситуацию по рождаемости и смертности.

Здесь развивается строительство, транспортная инфраструктура, рынок труда. Конечно, этот процесс может быть неконтролируемым, но лучше планировать развитие таких городов. Если там нужно открывать какое-либо производство, то следует учитывать экологическую емкость этой территории, например с качеством воды. От этого зависит, стоит ли в таких городах сконцентрировать производство, автомобильный транспорт, ведь экологическая ситуация может быть хуже, чем в меньших городах.

Сколько человек может проживать на территории одного метрополиса?

Ограничений по количеству жителей на территории метрополиса нет. Я уже упоминал о масштабах населения в Шанхае.

Неудобства могут быть связаны с транспортом и социальной инфраструктурой, обслуживанием большого количества населения, плюс могут возникнуть трудности с переработкой отходов. В таких городах придется строить рядом дополнительные предприятия по переработке отходов. Как видим – абсолютных плюсов нет, но общий тренд – такие города вовлекают в себя население.

Шесть городов Украины, где будет бурлить жизнь после окончания войны/коллаж ТСН.ua

Но не все согласятся переезжать в большие города. Есть ли у людей альтернатива?

По определенным исследованиям наиболее комфортными для проживания людей города, где проживает 250-500 тысяч населения. Там можно оптимизировать размещение рабочих мест, зон проживания и отдыха. А самое главное, что в таких городах люди меньше тратят время на транспорт, что тоже очень важно.

Поэтому, если речь идет о размещении вынужденно перемещенных лиц, возможно им следует предложить расселяться в таких средних по численности городах. Но следует помнить, что в небольших городах труднее найти работу, ведь неизвестно, получат ли они инвестиции и насколько там развит рынок труда. Это нужно учитывать, потому что расселить людей можно, а им там просто негде будет работать. Государство же не может все время выплачивать помощь таким людям, и они не будут всегда удовлетворены ее размером.

Могут ли стать метрополисами областные центры, например, Хмельницкий?

Сугубо теоретически – могут, но в нынешней ситуации вряд ли. Разве если найдутся внутренние резервы для развития этой территории, то есть инвестиции в экономическое развитие города. Тогда туда сначала поедут люди из близлежащих территорий, а затем и из других городков и городов. Но вопрос: повысится ли комфортное проживание в таких городах. И есть ли у города возможность активно строиться.

Вы упомянули о территориях, которые находятся близко к границе с Россией. Речь идет о переносе крупных предприятий?

Думаю, их необходимо переносить, если там еще что-то уцелело. Большое разрушение нанесено территории к югу от Херсона, разрушен юг Луганской и Донецкой областей, приграничные территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

При разработке плана развития территорий Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассматривает как один из вариантов создания примерно 30-километровой карантинной зоны и переноса промышленных объектов в другие регионы. Может быть, там останется только сельское хозяйство.

Уничтоженная от обстрела врага школьная библиотека в Купянске/Associated Press

Но еще неизвестно, чем закончится война и как будет себя вести Россия. Мы можем выйти на границы 1991 года, а обстрелы этих территорий будут продолжаться. Поэтому лучше предприятия перенести подальше от границы, возможно в центральные или западные регионы.

Что в этой ситуации будет с Крымом, могут ли там образоваться метрополисы?

Я не думаю, что какой-нибудь город в Крыму может достичь такого же уровня, как остальные шесть метрополисов. До оккупации в Крыму проживало 2,3 миллиона населения. Из них около 400 тысяч человек в Севастополе.

Понимаете, полуостров развивался больше как курортная зона, а для курорта сконцентрироваться в одном месте вряд ли целесообразно – там это происходит вокруг маленьких городков поближе к морю и природе. Те, кто туда ездил, убегали от больших городов, чтобы отдохнуть. Поэтому Крым и был рекреационной и восстановительной зоной, думаю, что таким он должен быть и дальше. Сомнительно, что там есть территории для развития промышленных предприятий. Вряд ли Крым сможет конкурировать с Днепром, Киевом или другими крупными городами, но, как территория, будет иметь свою специфику социально-экономического развития.

Крым будет украинским и останется рекреационной зоной / Фото: Жовта стрічка

Собственно, свою специфику будет иметь каждый регион Украины, кстати, многое зависит и от природно-климатических условий региона. Это касается и создания новых предприятий, потому где их целесообразно открывать – это отдельный вопрос.

Вы часто упоминаете об инвестициях. Есть ли угроза, что страны-партнеры могут отказаться инвестировать средства в восстановление Украины?

Появляется много информации о том, что есть инвесторы, желающие вкладывать средства в восстановление нашего государства. Но Украина – это достаточно рискованная зона для вложения денег. Во-первых, остается постоянная угроза от России, а во-вторых, мы должны привести свое законодательство и судебную систему к европейским стандартам. Чтобы капитал, который сюда заводится, был защищен, чтобы инвестор его не потерял, когда у нас сменится власть или что-то кому-то не понравится. Потому как реально будет с инвестициями – никто не знает. Нужно, чтобы закончилась война.

Да, мы сейчас имеем уникальный случай, когда Rheinmetall – немецкий концерн по производству военной техники, сделал заявление, что будет строить в Украине завод во время войны. Еще Bayraktar у нас обещает строить свой завод. Но, простите, это военно-промышленный комплекс и просто единичные случаи, пока это не система. Поэтому нам нужно создать привлекательную инвестиционную зону по всей территории Украины и обеспечить безопасность для капитала. Возможно, после этого у нас действительно заработает собственная промышленность.

Многие сейчас говорят о риске, что после войны отстраивать Украину будет некому, а в этот процесс придется привлекать мигрантов. Так ли это действительно?

Такой риск есть. Из Украины выехало более 6 миллионов человек, к тому же следует учитывать, что у нас преимущественно старое население, а на рынке труда предложение и потребность в рабочей силе должны в определенной степени балансироваться. Поэтому может возникнуть ситуация, когда в демографическом смысле мы не сможем обеспечить рынок труда за счет собственного населения и придется рассматривать вопросы привлечения мигрантов.

Вопрос трудовой миграции в Украину должен решаться на уровне правительства / Фото: Associated Press

К мигрантам можно относиться по-разному, но для постоянного поддержания темпа экономического развития Украины у нас будет острая потребность в рабочей силе.

Нам придется открывать границу для мигрантов?

Если потребуется рабочая сила, то глобальная экономика сломает все границы, и будет завозить этих мигрантов полулегально или нелегально. Думаю, что лучше контролировать процесс, чем потом с ним бороться.

Вопрос трудовой миграции в Украину должен решаться на уровне правительства, предпринимателей. Об этом нужно откровенно говорить с украинцами и исследовать, как это будет восприниматься людьми, а уже после этого принимать решения. Потому что если будут недоразумения на социальной, этнической или религиозной почве, это закончится не очень хорошо. С этим уже столкнулась западная Европа, когда были массовые протесты и погромы, важно, чтобы этого не было в Украине.

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