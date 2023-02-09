Глотал камни, чтобы не задохнуться под завалами: студент чудом спасся после обстрела Краматорска

Спасенный после ракетного удара студент Дмитрий Мешков приходит в себя после пережитого в больнице Днепра. Россияне ударили "Искандером" по его многоэтажке в Краматорске 1 февраля, тогда четыре человека погибли, а еще 18 получили травмы. От дома не осталось ничего, говорится в ТСН.

“Думаю: не будет глаз – все равно приятно жить. Не будет ног – все равно смогу. Услышал: у него две трети носа нет. Думаю: ой как же я без носа? Ничего, буду так”, – смеется юноша.

21-летний Дима попал в больницу Днепра после удара по его дому в Краматорске. Вспоминает, как сидел дома за компьютером, когда вдруг дрогнуло все. “Бело-желтая вспышка, шум будто гора обрушивается, будто ты находишься в домике из кубиков и этот домик толкнули, он рассыпается. Потом наступила тьма, и я подумал, что я умер. Но потом я почувствовал, что меня засыпает и понял, что я так просто не состоялся", – вспоминает пострадавший Дмитрий Мешков.

Также читайте В Гааге представили доказательства причастности Путина к сбитию самолета рейса МН17, однако его не будут судить и дело закрыли

Радовался только тому, что родители вечером ушли в гости, поэтому при ударе их дома не было. Его ноги и руку зажала плита, а дышать было почти невозможно, вспоминает Дмитрий. “Когда я выплевывал, все засыпалось назад. Поэтому мне пришлось пережевать все, что у меня было во рту, все эти камни, проглотить их. И уже таким образом дышать через руку”, – делится Дмитрий.

Далее, говорит, собрался с силами, кричал о помощи и помогал спасателям найти его. После удара Дмитрий с третьего этажа оказался на первом под горой плит и домашних вещей. В тяжелом состоянии парня доставили из Донбасса в Днепр. Медики спасают раненую руку и изуродованный нос. "Ему повезло, потому что плита его прикрыла, закрыла тело, но не дала разрушить все органы и ткани. Есть проблемы с рукой. Они разрешаются. Есть проблема с поломанным носом. Но психологическое состояние хорошее. И мы знаем, что Дмитрий в считанные дни будет восстанавливаться”, — убеждает врач Дмитрия.

Юноша рассказывает, что учился в Харькове, а летом вернулся к родителям в Краматорск, чтобы ухаживать за больной мамой. После лечения как раз собирались уезжать из Донбасса, но не успели. “Угловая квартира. В общем, ничего не осталось абсолютно. Мне даже сложно понять, сбоку или снаружи двора сфотографировано. Так все разрушено”, – убеждает он.

Глотал камни, чтобы не задохнуться под завалами: история спасения студента после обстрела

Вспоминает Дмитрий погибших соседей. “Мои верхние соседки – они шкафы подтягивали к окнам ежедневно туда-обратно, туда-обратно, чтобы защититься от обломков. Соседка справа – тетя Аня – она всегда пряталась в амбар. Ее муж облагораживал подвал, чтобы там можно было прятаться”, — рассказывает юноша.

На то, что потерял с родителями все, парень не жалуется. Уверен, что после лечения сможет завершить обучение в харьковском вузе и позаботиться о своих родных.

Помочь семье можно по реквизитам 5375 4112 0344 8795

Читайте также:

Херсонский остров под ударом российских "Градов": в многоэтажках дыры, а на земле кровь погибших

В США отреагировали на намерения Великобритании рассмотреть поставку самолетов в Украину: заявления уже не столь категоричны

Защищать Угледар военным помогают американское оружие и броневики, выдерживающие прямое попадание танка