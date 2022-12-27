"Глубоко изучала обычаи": сексолог Олеся Илащук впервые прокомментировала свое назначение послом в Болгарии

Пользователи соцсетей напрямую спросили у посла о том, за какие заслуги она получила такую высокую должность.

Новая посол Украины в Болгарии Олеся Илащук впервые прокомментировала свое назначение на эту должность.

Как выяснилось, новоиспеченная посол, которая до этого работала специалистом по сексологии и драгоценным камням, создала собственный Telegram-канал, где в комментариях ответила на вопросы, которые ей задали украинцы.

Так, один из пользователей соцсети задал ей прямой вопрос: " За какие заслуги Вас назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом? Расскажите, пожалуйста, о своем невероятном опыте".

Ответ на этот вопрос появился не сразу, а через полчаса.

"В ближайшее время я буду делиться подробностями своего опыта, умений и навыков, которые мне удалось получить во время учебы на историческом факультете и в годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев наших друзей из Болгарии, а также других стран и культур мира", – ответила она пользователю.

Комментатор не оставил без внимания такой ответ и добавил: "Спасибо! Буду очень ждать! По-моему, очень много молодых людей будут брать с Вас пример и ждать от Вас крутых кейсов: с кем и где нужно общаться/работать, да и вообще что нужно делать, чтобы получить столь высокую должность. Я, да и все заинтересованные люди очень ждем Вашу крутую историю, которая вдохновит миллионы".

Журналист ТСН.ua обратился к Олесе Илащук за комментарием. Лично от себя она ничего не добавила о своем назначении, но после нашего вопроса продублировала в своем Telegram-канале комментарий украинского МИД. Последнее, в свою очередь, сообщало следующее: "Что касается назначения на должность Посла Олеси Илащук, то по имеющейся в МИДе информации она получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчика. Свободно владеет английским языком. Правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это заведено в международной практике, без промедлений предоставило агреман Илащук, не имея никаких возражений относительно ее работы в Болгарии.

Назначение на должности Послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности Послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не интерпретациям и оскорблениям и следует судить о работе Посла за границей".

Скандальное назначение Олеси Илащук на должность посла: что известно

В пятницу, 23 декабря, на сайте президента появился указ №880/2022 о назначении Олеси Илащук. Также известно, что она уже приняла участие в совещании послов Украины 22-25 декабря в Киеве и Николаеве. А 25 декабря начали появляться подробности из биографии Илащук.

На своей странице в Facebook Илащук пишет, что она клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант. Она окончила исторический факультет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, ВОППГП "Украинский Гештальт Институт", а также изучала курс МВА в бизнес-школе МИМ. Но после того, как в информационном пространстве начали активно обсуждать ее новую должность, посол заблокировала доступ к своей странице.

В то же время, в Telegram посол написала о своей странице в Facebook так: "Я пока не пользуюсь Фейсбуком".

Как стало известно ТСН.ua, несмотря на то, что на странице Олеси Илащук в Facebook в разделе "Краткая информация" указано, что она – сексолог-консультант, в Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины нам сообщили, что такого специалиста в составе этой организации нет .

"Мы не знаем ее. Я читал эту новость, она, эта новость, где-то комично выглядит. Этого человека у нас никогда не было", — сообщил нам директор Ассоциации Михаил Шевченко.

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